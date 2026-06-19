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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, yeni sezon öncesi ilk transfer hamlesini gerçekleştirdi.

Kırmızılar, La Liga temsilcisi Osasuna'da forma giyen Victor Munoz ile anlaşma sağladı.

BONSERVİS BEDELİ 40 MİLYON EURO

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Liverpool, 22 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için Osasuna'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Transferin çalışma izni ve uluslararası onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından resmiyet kazanacağı ifade edildi.

LIVERPOOL'A İMZAYI ABD'DE ATTI

2026 FIFA Dünya Kupası için İspanya Milli Takımı kampında bulunan Victor Munoz'un sağlık kontrollerini ABD'nin Tennessee eyaletinde tamamladığı öğrenildi.

Genç futbolcunun Liverpool ile uzun vadeli sözleşmeye imza attığı ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı belirtildi.

GEÇEN SEZON 12 GOLE KATKI SAĞLADI

Victor Munoz, geçtiğimiz sezon Osasuna formasıyla çıktığı 36 maçta 7 gol atarken 5 de asist yaptı.

Hücum hattındaki üretkenliğiyle dikkat çeken İspanyol futbolcu, Liverpool'un gelecek planlamasının önemli parçalarından biri olarak görülüyor.