Galatasaray ilk maçı evinde 1-0 kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanşında Liverpool ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Anfield’da TSİ 23:00’te başlayan dev maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın sakatlığı nedeniyle dördüncü hakem Pawel Raczkowski yönetiyor.
LIVERPOOL-GALATASARAY İLK 11’LER
Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Virgil van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike.
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
LIVERPOOL 1-0 GALATASARAY (1-1) CANLI ANLATIM
1' Pawel Raczkowski'nin ilk düdüğüyle Liverpool-Galatasaray maçı başladı.
MAÇIN İLK ŞUTU EKITIKE'DEN GELDİ
3' Liverpool tehlikeli geldi. Ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Ekitike'nin şutunda isabet yok.
OSIMHEN İLE SZOBOSZLAI ARASINDA GERGİNLİK ÇIKTI
10' Victor Osimhen yerde kaldığı pozisyonun ardından Szoboszlai'ye sert tepki gösterdi. İki oyuncu arasındaki gerginlik takım arkadaşlarının araya girmesiyle kısa süre içerisinde yatıştırıldı. Maçta tansiyon yükseldi. Osimhen kenarda koluna bandaj yapıldıktan sonra oyun alanına geri döndü.
TORREIRA KRİTİK MÜDAHALEDE BULUNDU
17' Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde boşa düşen topa Szoboszlai vurmaya hazırlanırken Torreira son anda araya girerek pozisyonu uzaklaştırdı.
Liverpool, temsilcimiz Galatasaray karşısında Dominik Szoboszlai'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
LIVERPOOL SZOBOSZLAI'NİN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ
25' Liverpool duran top organizasyonunda ceza sahası içerisinde boş kalan Szoboszlai'nin şutunda golü buldu.
LIVERPOOL İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI
30' Liverpool yine tehlikeli geldi. Ekitike'nin getirdiği atakta ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Wirtz şutunu çekti. Boey'ye çarpan top kornere çıktı.
LIVERPOOL DİREĞE TAKILDI
31' Van Dijk'ın kafayla içeri çevirdiği topa kale önünde Mac Allister'ın kafa vuruşunda top direkten geri döndü.
UĞURCAN GOLE İZİN VERMEDİ
32' Szoboszlai'nin sert şutunda Uğurcan köşeye giden topu harika bir refleksle çeldi.
OSIMHEN'İN KAFA VURUŞUNDA TOP DIŞARI ÇIKTI
39' Barış Alper'in arka direğe ortasında Victor Osimhen dar açıdan yaptığı kafa vuruşunda isabeti bulamadı.
UĞURCAN SALAH'IN PENALTISINI KURTARDI
45+2' Jakobs'un Szoboszlai'ye ceza sahası içerisinde yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mohamed Salah'ın penaltısında Uğurcan köşeyi doğru bilerek gole izin vermedi.