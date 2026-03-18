Anahtar kilitteyken kapının daha güvenli olduğu miti gerçek mi, yoksa büyük bir yanılgı mı? Polis ve güvenlik uzmanları, mektup yuvalarından kullanılan gizli aparatlar ve kanca yöntemleriyle evlerin nasıl hedef alındığını anlatıyor. Bu uyarıları duyduktan sonra, anahtarınızı yerinden çıkarmak isteyeceksiniz.
Hırsızlar evinize girmeden önce buraya bakıyor: Anahtarı paspasın altına koymaktan beter
Evde kendinizi gerçekten güvende hissediyor musunuz? Pek çok kişi, “pratik” olduğunu düşündüğü bir alışkanlıkla aslında evinin en savunmasız noktasını oluşturuyor. Bu küçük hata, saniyeler içinde tüm ev güvenliğinizi tehlikeye atabilir.Derleyen: Cansu İşcan
ANAHTAR KİLİTTE BIRAKMAK TEHLİKELİ
Ev sahipleri, anahtarı kapıda bırakmayı genellikle hızlı çıkış veya güvenlik önlemi olarak görüyor. Uzmanlar, bu davranışın hırsızlara iş kolaylaştırdığını vurguluyor. Özellikle dış kapıda kilitte duran bir anahtar, dışarıdan müdahaleyi mümkün kılan ciddi bir zafiyet oluşturuyor.
LETTERBOX FİSHİNG YÖNTEMİNE DİKKAT
Polis kaynakları, hırsızların son yıllarda “letterbox fishing” yani mektup yuvası balıkçılığı yöntemini sıkça kullandığını belirtiyor.
Kapıdaki mektup yuvasından sarkıtılan özel kancalar ve aparatlar sayesinde kilit üzerindeki veya kapıya yakın anahtarlar kolayca ele geçirilebiliyor.
ANAHTARI GÖRÜNMEZ KILIN
West Yorkshire ve Thames Valley emniyet birimlerinin tavsiyelerine göre en güvenli yöntem, anahtarı kilitte bırakmamaktır. Anahtar, ev halkının ihtiyaç duyduğunda kolayca ulaşabileceği ancak dışarıdan asla görünmeyecek bir yerde saklanmalıdır.
ALINABİLECEK ÖNLEMLER
Mektup yuvası varsa iç kısmına koruyucu fırçalar veya aparat takarak dışarıdan görünmesini engelleyin.
Yatmadan önce kapıyı kilitlemekle yetinmeyin; anahtarı güvenli bir çekmece veya askıya yerleştirin.
Anahtarların ev içinde nerede bulunduğu dışarıdan kesinlikle anlaşılmamalıdır.