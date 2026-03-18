Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya geliyor.

MAÇIN 1. HAKEMİ RACZKOWSKI

Maç için, Polonya Federasyonu'ndan Szymon Marciniak’ı hakem olarak atanmıştı. Ancak 45 yaşındaki deneyimli hakem sakatlığı nedeniyle yerini Pawel Raczkowski’ye devretti.

42 yaşındaki Raczkowski maçın birinci hakemi olurken, Marciniak sakatlığının nüksetmesi üzerine 4. hakem olarak görev yapıyor.

DAHA ÖNCE ÜLKEMİZDE YABANCI VAR HAKEMİ OLARAK GÖREV YAPTI

Daha önce ülkemizde yabancı VAR hakemi olarak da görev yapan Pawel Raczkowski, dev maçta da deneyimini sahaya yansıtacak.