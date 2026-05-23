Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak müzesine bir kupa daha kazandıran Trabzonspor'u, taraftarıyla birlikte tüm camiasını ve tüm Trabzonlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ

Devlet Bahçeli, "Ziraat Türkiye Kupası’nı 10’uncu kez müzesine taşıyarak Karadeniz’in mücadeleci ruhunu bir kez daha futbol sahalarına yansıtan 2026 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Trabzonspor camiasının yönetimini, teknik heyetini, futbolcularını ve taraftarlarını tebrik ediyorum.

Önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği Avrupa mücadelesinde de kendilerine üstün başarılar diliyorum."

ÜMİT ÖZDAĞ

Ümit Özdağ ,"Trabzonspor, 2026 Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle tarihine yeni bir başarı daha ekledi.

Sahada emeğiyle, tribünde inancıyla bu başarıya ortak olan tüm Trabzonspor camiasını; futbolcuları, teknik ekibi, büyük Trabzonspor taraftarını ve tüm Trabzonlu kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum."