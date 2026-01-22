23 Aralık 2025'de düşen Libya heyetini taşıyan uçağın 'kaza kırım ön raporu' soruşturma dosyasına girdi. Raporda uçağın son bakımının 1-9 Aralık 2025'de yapıldığı ve "Bakım Çıkış Sertifakası" düzenlendiği belirtildi.

Raporda, 20.33'de elektrik arızası bildirildiği, acil iniş için alçalmaya başlayan uçağın 20.36'da radardan kaybolduğu yer aldı.

Ön raporda, "Uçak, 1252 metre yükseklikteki tepeye, motorlar çalışır vaziyette yüksek hızda bir bütün olarak çarpmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

ÇARPMA ANINDA MOTORLAR ÇALIŞIYORDU

Çarpma anında motorların çalıştığı bildirilen raporda, "Çarpmanın şiddetine bağlı olarak kinetik enerjinin kayalık alanda absorbe edilmemesi nedeniyle uçak infilak etmiş, bu nedenle enkaz küçük parçalar halinde 150 bin metrekarelik alana dağılmıştır." denildi.

UÇAK İÇERİSİNDE YANGIN ÇIKMADI

Raporda, uçak düştükten sonra parlama olduğu ve söndüğü, uçak içerisinde yangın emaresinin bulunmadığı belirtildi.

Soruşturmada, mevcut "kaza kırım ön raporu" kazanın oluş şekline dair ilk teknik verileri sunmakla birlikte, kazanın kesin nedeninin belirlenebilmesi için nihai kaza kırım raporu bekleniyor.

SORUŞTURMA GEÇMİŞİ

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve baraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jet, 23 Aralık 2025'te Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında kaza kırıma uğramış, Al Haddad ve beraberindeki askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.

Soruşturmada 1 cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 cumhuriyet savcısı görevlendirmişti.

Soruşturma kapsamında uçağın düştüğü bölgede güvenlik çemberi oluşturulmuş, uçak enkaz parçaları ve kara kutu muhafaza altına alınmıştı. Kara kutu, uçuş verilerinin ve ses kayıtlarının çözümlenmesi amacıyla Londra'ya gönderilmişti.