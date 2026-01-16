Kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in Ağrı'da görülen Davası'nda, tüm sanıklar beraat etmiş, Yargıtay beraat kararlarını bozmuştu. Yeni yürütülen soruşturma kapsamında, Aydemir'in amcası, yengesi, babaannesi ve halası "Suç delillerini yok etmek, gizlemek ve değiştirmek" suçundan gözaltına alınmıştı. Amca Yusuf Aydemir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Yıllar sonra hakim karşısına çıkan 7 sanıktan amca Yusuf Aydemir tutuklanırken, diğer sanıkların tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.

"İTİRAF MI ETTİLER?"

Sanıklardan Ayşe Artam ve Yıldırım Artam, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu. Besim Dursun ise olayla ilgilerinin olmadığını savunarak mağdur edildiklerini ileri sürdü. Polis nezaretinde bulundukları sırada Yusuf Aydemir’in “İtiraf mı ettiler acaba?” şeklinde bir ifade kullandığını duyduğunu aktaran Dursun, bu sözün neden söylendiğini bilmediğini dile getirdi.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Duruşmada tanık Ahmer Erdoğan’ın gelecek celsede yeniden dinlenmesine karar verilirken Yusuf Aydemir hakkında “öldürme” suçuna ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve kaçma ihtimalinin varlığı gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildi.

Mahkeme, dosyanın 12 Şubat 2026 ve 10 Mart 2026 tarihlerinde değerlendirilmesine, bir sonraki duruşmanın ise 10 Nisan 2026 tarihinde görülmesine karar vererek duruşmayı erteledi.