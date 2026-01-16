CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması'nda emeklilerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Özel, partisinin emekli maaşlarında iyileştirme yapılmasıyla ilgili bütün partilerin üzerinde uzlaşabileceği bir iyileştirme önergesini haftaya Meclis'e vereceklerini duyurdu.

Özel'in "Bu maaşa sefalet ücreti diyen herkes sözünü tutarsa haftaya bir şey olacak. Ondan sonra çok güzel şeyler olacak" ifadeleri dikkat çekti.

Özel'in açıklaması akıllara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin bu haftaki grup toplantısında emekli maaşlarıyla ilgili “Onlar üzülürken bizler rahat olamayız, onları sefalet ücreti değil en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşımalıyız” sözlerini getirdi.

CHP lideri Özgür Özel'in açıklaması şöyle:

"Gelecek hafta Meclis'te tarihi bir oylama olacak. Tam kadro orada olacağız. Emeklilere bir telafi zammıyla ilgili bütün partilerin üzerinde uzlaşabileceği bir iyileştirme önergesini haftaya Meclis'e vereceğiz.

Bu maaşa sefalet ücreti diyen herkes sözünü tutarsa haftaya bir şey olacak. Ondan sonra çok güzel şeyler olacak... İktidarda kaynak değil, paylaşma sorunu var. Sizin için oy vermeyene sokakta selam vermeyin bundan sonra"