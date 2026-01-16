MKE, envanterdeki M113 serisi zırhlı personel taşıyıcıları modernize ederek E-ZPT’yi baştan tasarladı. Mehmetçiğin sahadaki ihtiyaçları gözetilerek en yeni teknolojilerle donatılan araç, adeta yeniden yaratıldı.
MKE’den 15 tonluk elektrikli dev: E-ZPT testleri tamam jeneratörle 650 km yol alıyor
Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) tarafından geliştirilip üretilen yüzde 100 elektrikli zırhlı personel taşıyıcı E-ZPT’nin kalifikasyon testleri başarıyla tamamlandı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi hedeflenen E-ZPT’nin saha kabiliyetleri Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi. Proje Yöneticisi ve Kıdemli Mühendis Halil Çelik, aracın özelliklerini ve test sürecini anlattı.
Çelik, aracın Mehmetçiğe önemli güç katacağını belirterek, "E-ZPT, muharebe sahasını yakından takip ederek ve okuyarak oluşturduğumuz, yeni nesil teknolojilerle donattığımız aracımız. Tamamen elektrikli tahrik sistemine sahip. Bugün de ilk seri üretim aracın kabul testlerini tamamladık." dedi.
Testlere 14 Ekim 2024’te başladıklarını ve 376 gün kesintisiz çalıştıklarını ifade eden Çelik, "Birçok zorlu testten geçti. Muharebe sahasını simüle eden bir sürü test yaptık. Özellikle 3 bin kilometre dayanıklılık sürüşleri yaptık. 800 kilometre asfalt testleri, 1600 kilometre yine muharebe sahasını simüle eden arazi testleri ve 600 kilometre stabilize testlerini icra ettik." şeklinde konuştu.
Performans testlerinde yüzde 60 dik eğim, yüzde 30 yan eğim, hendek geçme gibi zorlu parkurların yanı sıra +49 °C ile -32 °C arasındaki çevresel testleri de başarıyla tamamladıklarını vurguladı.
"12,7 MİLİMETRELİK UKS SİSTEMİ VAR"
Elektrikli yapısı ve yeni nesil teknolojileri nedeniyle EMI/EMC testlerini de sorunsuz geçen aracın özelliklerini Çelik şöyle sıraladı:
"Aracımızda otomatik infilak bastırma sistemi var. Yangın söndürme sistemi var. Aracımızda bununla ilgili testleri yaptık. Yine yeni nesil teknoloji kapsamında araçta UKS sistemi yani 'uzaktan komutalı silah sistemi' de var, 12,7 milimetre. Bununla ilgili tüm atışlı testlerimizi ilgili senaryolarda icra başarıyla tamamladık.
Tüm bu testlerimize Kara Kuvvetleri Komutanlığımız ve ilgili birimleri, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve ilgili fabrikalarımız bizimle beraber hem destek oldular hem de ilgili testleri beraber icra ettik. Yine aynı şekilde seri üretim kabul muayene testlerini de aynı birimlerle icra ettik."
Halil Çelik, tasarımda Mehmetçiğin halihazırda kullandığı M113’leri esas aldıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Modernizasyon kapsamında aldık. Yalnız sadece gövdeyi bıraktık. Onun haricinde tüm birimleri yeni nesil teknolojilerle, buna yürüyüş takımları, süspansiyon sistemi de dahil olmak üzere tamamen yenilendi. Gövde harici tamamen yenilenmiş vaziyette. İçerisindeki tüm kontrol donanımları yeni nesil teknoloji, sürücü görüş sistemleri yeni nesil teknoloji, çevresel görüntüleme sistemleri, farkındalık kameraları aracın çevresinde donatılmış vaziyette. İnfilak bastırma sistemi, bağlı şirketimiz Makine ve Teknoloji Fabrikası'nın üretimi olan KBRN maskelerimiz var."
"JENERATÖR DESTEĞİYLE 650 KM MENZİLE SAHİP"
Elektrikli tahrik nedeniyle menzilin kritik olduğunu belirten Çelik, pil paketleriyle arazi şartlarında yaklaşık 150 km menzil sağlandığını, jeneratör desteğiyle bu mesafenin 650 km’ye ulaştığını açıkladı.
Jeneratörün araç hareket halindeyken bile şarj edebildiğini vurgulayan Çelik, "Araç hareket halindeyken, kabiliyetlerini gösterirken jeneratör beslemesini yapabiliyor. Buradaki önemli husus her iki tarafta da iki tane elektrik motorumuz var. Bu araç tahriklerini tamamen elektrik motorundan alıyor. Dolayısıyla daha yüksek bir torka, daha yüksek güce ve askerimizi muharebe koşullarında rahat ettirecek hareket kabiliyeti yüksek yeteneklere sahip." dedi.
Hızlı ivmelenme ve frenleme üstünlüklerine dikkat çeken Çelik, "Bu aracın askerimize edindirdiği kazanımlardan bir tanesi de çok kısa sürede hızlanabiliyor. 0'dan 50 kilometre/saat hıza yine testlerle de doğruladığımız şekilde 8 saniye gibi kısa bir sürede çıkabiliyor. Aynı zamanda frenleme mesafeleri de çok iyi. Yine yaptığımız testlerde 8-10 metre civarında bir frenleme mesafesiyle durabiliyor.
Bu araçların zaten pivot yeteneği hali hazırda vardı. Elektrik motoruyla da çok stabil bir pivot yani kendi ekseni etrafında dönüş de sağlayabiliyor. Araç şarj süresine de değinecek olursak hızlı şarj ile yüzde 20'den yüzde 80'e 1,5 saat gibi kısa bir sürede şarj olabiliyor. Araç içerisinde bir şoför, bir komutan ve bir nişancı 3 kişi bu şekilde, 4 de mürettebat olmak üzere 7 personel taşıyabiliyor." şeklinde konuştu.
E-ZPT’yi Mehmetçiğin sahadaki tüm ihtiyaçlarını dikkate alarak geliştirdiklerini ifade eden Çelik, "Makine ve Kimya Endüstrisi olarak, günümüz harp sahasını yakından okuyarak, yüksek teknolojili ürünlere sahip, etkili, basit, ucuz yaklaşımıyla yeni nesil teknolojili ürünler üretmeye devam ediyoruz. Elektrikli zırhlı personel taşıyıcı aracımız da bu ürünlerden bir tanesi." dedi.
ELEKTRİKLİ ZIRHLI PERSONEL TAŞIYICI (E-ZPT)
MKE imzalı araç, tamamen elektrikli tahrik sistemi sayesinde düşük ses ve ısı izi bırakıyor. Yüksek güvenlikli bataryalar sayesinde bakım-onarım maliyeti düşük, farklı faydalı yüklerle uyumlu çalışıyor.
Sürücü kamerası, iç konuşma, telsiz, GPS-INS, uzaktan kumanda, 360° çevresel kameralar, ekranlar, veri ekranı ile dahili iklimlendirme sistemine sahip.
