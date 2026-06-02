A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ettiği hazırlık maçında sakatlık endişesi yaşatan Eren Elmalı'dan sevindirici haber geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında tedbir amacıyla oyundan alınan milli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yaptı.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "A milli futbolcumuz Eren Elmalı'nın hastanedeki kontrolleri tamamlanmış olup, sağlığında herhangi bir problem bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

BAŞINA DARBE ALMIŞTI

Karşılaşmanın 7. dakikasında hava topu mücadelesinde rakibiyle çarpışan Eren Elmalı, başına aldığı darbeye rağmen oyuna devam etti.

Milli futbolcu, yaşadığı pozisyonun ardından yaklaşık 20 dakika daha sahada kalırken, Can Uzun'un attığı golün hazırlayıcısı da oldu.

BAŞ DÖNMESİ NEDENİYLE ÇIKTI

Daha sonra baş dönmesi şikayeti yaşayan Eren Elmalı, teknik heyetin kararıyla oyundan alındı. Milli futbolcunun yerine Zeki Çelik dahil oldu.

Yaşanan gelişme kısa süreli endişe yaratırken hastanede yapılan kontrollerin ardından Eren Elmalı'nın sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı.

A Milli Takım, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynadığı mücadelede Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ederek moral depoladı.