Gazeteci Zehra Korucuoğlu, 'Lastik-İş'te Devrimci Maskeli Mafya Vurgunu! “Suikast” Değil, Trilyonluk Yağma...' başlıklı yazısından sonra sendikanın Genel Başkan Yardımcısı Alperen Şakacı tarafından 'Hesaplaşacağız' diye tehdit edildiğini açıkladı.

Şakacıoğlu, "Nitekim sözde gazeteci olduğunu iddia eden oysa birilerinin maşası olan Zehra Korucuoğlu, hayal dünyasında uydurdukları ile şahsım ve sendikamız üzerine karalama ve yıpratma çalışması yapmaktadır. Yine maşa olan bu şahsa ilk ve son ikazımdır. Seni kullananlar, kullanma süren bittiğinde kenara attıklarında ne demek istediğimi yaşayarak göreceksin. Gerçeklerin altında ezileceğin, hukuk önünde hesap vereceğin gün yakındır.

Sonuna kadar buradayız, "delil sunmayan" "bu belgesi" demeyen namussuz ve şerefsizdir. Eğer anlattıklarınızın bir tanesi dahi gerçek ise bizler namuzsuz ve şerefsiziz. Hesaplaşacağız!" diyerek Korucuoğlu'nu tehdit etti.

Korucuoğlu yazısında, Şakacı'ya, "Hakkını, bir kadını tehdit ederek mi arıyorsun?" diye seslendi.

Korucuoğlu'nun yazısı şöyle:

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlenmeden sorumlu en üst düzey yöneticilerinden biri, adımı açıkça anarak; beni “FETÖ’cülükle” itham eden, “hesaplaşacağız” ifadesini defalarca kullanan,

açık tehdit niteliği taşıyan bir metni, üstelik kapalı bir sosyal medya hesabından paylaştı.

Tehdit, Üniforma Giydiğinde Daha Tehlikelidir

Bir vatandaşın tehditkâr dili tehlikelidir. Ama bir sendika yöneticisinin, bir siyaset geçmişi olan bir ismin, “hesaplaşacağız” diyerek konuşması çok daha tehlikelidir.

Çünkü bu dil;

– Gücü olanın konuştuğu

– Gücü olmayanın susmasının beklendiği

bir düzenin dilidir.

Bir Kadın Gazeteciye “FETÖ’cü” Diyen ve “Hesaplaşacağım” Diye Tehdit Savuran Zihniyete Soruyorum

Alperen Şakacı.

Sen kimsin?

Kimsin de kapalı bir sosyal medya hesabının ardına saklanıp, bir kadına, bir anneye, görevini yapan bir gazeteciye bana “FETÖ’cü” diyebiliyorsun?

“Hesaplaşacağız” diyorsun.

Ne ile hesaplaşacaksın?

Kalemimle mi? Doğrularla mı?

İşçilerin, sendika aidatlarının peşine düşmemle mi?

Ne yapacaksın?

İtlerine beni dövdürüp, vurduracak mısın?

Dava açıp, içeri mi tıktıracaksın? Hapiste mi öldürteceksin?

Vatandaşın sesi olmak için Milletvekilliğine aday olmuş bir siyasetçinin, işçilerin haklarını savunmak için görev yapan bir sendikanın üst düzey yöneticisinin bulduğu çözüm bu mu?

Gücün bir kadını tehdit etmeye, dövmeye, öldürmeye mi yetiyor?

Adamlık bu mu?

Hakkını, bir kadını tehdit ederek mi arıyorsun?

ŞAKACI, KORUCUOĞLU'NA NE DEDİ?

Şakacıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Hesaplaşacağız...!

Son günlerde sendikamız ve şahsım adına Türkiye'den kaçan ve devletimiz tarafından hesapları engellenen FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen firari sözde gazeteci Erk Acarer tarafından bırakın gerçeği hayal ürünü dahi olamayacak ithamlarda bulunulmuştur.

Bu ithamlara ilk ve son kez cevap veriyorum...

Fabrikada işçi olduğum günden, sendika yönetiminde görev aldığım sürece kadar işçinin bir kuruşundan, alın terinden bir damla alan şerefsiz ve namussuzdur. Bu tarz imada bulunanlarda ispatlayamazlarsa namusuz oğlu namuzsuzlardır. Hesaplaşacağız...!

Dertlerinin işçi olmadığını bildiğim bu kaçak FETÖ'cüler ve uzantılarının canım var olduğu sürece istediklerini alamayacaklar. Bunu da çok iyi bildiklerini biliyorum. Hesaplaşacağız...!

Şahsımın, Lastik-iş üzerinden "isim babam" ve aile büyüğüm olarak ifade ettiğim Yakup Kürşad Yılmaz'a 123 milyon TL para aktardığı iftirasını atan bu FETÖ'cü sana cevabımdır. Bunu ispatlamazsan seninle çok ağır hesaplaşacağız. Ne banka hesabı varsa, nerede banka hesabı varsa, üstüne şahsi ve hatta ailemin, akrabalarımın bütün hesaplarının incelenmesine hazırım. Hesaplaşacağız...!

"Çocukluk arkadaşı" dediğin oysa aile büyüğüm, isim babam dediğim Yakup Kürşad Yılmaz'ın Lastik-İş otelinde 1 yıl kaldığı karalamasını ve iftirasını gerçeği bildiğin halde bilerek algı oluşturmak için yaptığının farkındayım. Değil aile büyüğüm Yakup Kürşad Yılmaz ve her hangi bir kişi dahi için bedelsiz konaklama gibi bir durum yaşanmamıştır. Otel kayıtlarının hepsi incelenebilir. Hesaplaşacağız...!

MHP'de siyaset yaptığım süreçte, hiçbir dönem Kandıra Belediye Başkan adayı olmadım, milletvekili adayı olduğum seçimde harcadığım bütün ekonomi kalemlerini kendim, cebimden karşıladım. Bunu dönemin il başkanı, milletvekilli adayları hepsi bilir ve buna şahittir. Hepsine sorulabilir. Hesaplaşacağız...!

Ata topraklarım dediğim, babamdan ve annemden kalan mal varlığı olan topraklara 2017'de yaptığım inşaat üzerinden yine algı oluşturmaya çalışıyorsun. O dönem fabrikada işçiydim. Her hangi bir sendika görevim yoktu. Hesaplaşacağız...!

Şahsımın aile büyüğü ve ismimin babası olması dışında yani benimle olan aile bağı dışında Yakup Kürşad Yılmaz'ın ne sendika ne işçi ile en ufak ilişkisi yoktur ve hiçbir zaman olmamıştır. Hesaplaşacağız...!

Kocaeli'nde devlet makamlarında yapılan operasyon sonrası alındığını öğrendiğim 18 kişiden sadece 4 ismin sendika ile bağı vardır. Bunlarda ikisi sadece aktif olarak işçi ve sendikada aktiftir. 14 kişinin ne sendika ne işçi ile alakası yoktur. Başta "Ülkücüler arası hesaplaşma olarak tanımladığın" sendika ve işçi ile en ufak ilişkisi olmayan Mustafa Büyüksökmen'in neden gözaltına alındığını ise yetkili devlet mekanizmaları bilir ve zamanı gelince açıklayacaktır. Soruşturma süreci olduğu için sabırla bekliyoruz, zamanı gelince bizlerde tek tek bildiklerimizi konuşacağız. Gerçekler eninde sonunda ortaya çıkacaktır. Attığın iftiraları asla unutma çünkü bir gün hesaplaşacağız!

Lastik-İş bize göre mücadelenin adı size göre bir ganimet olarak gözüküyor, bize göre işçinin emeği size göre bir pasta gibi gözüküyor. Ganimet ve pasta olarak görenler mevcut başkanımız Sayın Aladdin Sarı ve yönetici arkadaşlarımızı nasıl yıpratırız da bu birlikteliği bozarız hayali kuranlara cevabımdır. Biz size işçinin alınterinin bir damla hakkını yedirmemek için bütün bedelleri göze alarak buradayız. Siz de biliyorsunuz ki biz ölmeden size pasta yok. Öleceksek adam gibi öleceğiz. Önce ise bu iftiralarınızla, FETÖ vari planlarınızla Hesaplaşacağız...!

Yurtdışına kaçarak bizleri yıpratmaya çalışan FETÖ'cü sözde gazetecilerin ve onların yerel uzantıları sadece kirli iftiralarla bir sis oluşturmaya çalışırlar. Nitekim sözde gazeteci olduğunu iddia eden oysa birilerinin maşası olan Zehra Korucuoğlu, hayal dünyasında uydurdukları ile şahsım ve sendikamız üzerine karalama ve yıpratma çalışması yapmaktadır. Yine maşa olan bu şahsa ilk ve son ikazımdır. Seni kullananlar, kullanma süren bittiğinde kenara attıklarında ne demek istediğimi yaşayarak göreceksin. Gerçeklerin altında ezileceğin, hukuk önünde hesap vereceğin gün yakındır.

Sonuna kadar buradayız, "delil sunmayan" "bu belgesi" demeyen namussuz ve şerefsizdir. Eğer anlattıklarınızın bir tanesi dahi gerçek ise bizler namuzsuz ve şerefsiziz. Hesaplaşacağız!

Bu sizlere son uyarım, son ikazımdır.

Konuştuklarınızın bir tanesi dahi gerçek değildir.

Hayatı itibarı üzerine yaşayan birisine iftira atarak, itibarını üzerine oynayarak, şah damarına dokunmanın bedelini çok ağır ödersiniz. Ve bunu yaşayarak göreceksiniz.

Hesaplaşacağız....