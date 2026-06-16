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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaza, bugün sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen TIR ile otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, TIR'ın ön kısmında sıkışarak sürüklenmeye başladı. Otoyolda ilerleyen diğer sürücüler büyük panik yaşarken, tehlikeli anlar araç kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜLER KORNA VE SELEKTÖRLE UYARDI

Görüntülerde, TIR'ın önünde kalan otomobilin metrelerce sürüklendiği görülürken, çevredeki sürücülerin korna çalarak ve selektör yaparak tır sürücüsünü uyarmaya çalıştığı dikkat çekti.

Yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Görüntüler, trafikte yaşanan tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.