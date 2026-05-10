Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un suikasta uğraması durumunda misilleme amaçlı nükleer saldırıyı zorunlu kılan bir anayasa değişikliğine gittiği iddia edildi.

The Telegraph’ta yer alan habere göre, değişiklik, İran’ın dini lideri Ali Hamaney ve bazı üst düzey yetkililerin yakın zamanda meydana gelen çatışmalar esnasında öldürülmesinden sonra yükselen küresel gerilim ortamında yapıldı.

Söz konusu anayasa revizyonunun, 22 Mart tarihinde Pyongyang’da başlayan Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi oturumunda onaylandığı ifade edildi.

Habere göre Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), bu hafta üst düzey hükümet yetkililerine değişiklik hakkında bilgi verdi.

'OTOMATİK VE DERHAL NÜKLEER SALDIRI'

Güncellenen politika, Kuzey Kore liderliğinin etkisiz hale getirilmesi veya öldürülmesi durumunda uygulanacak misilleme prosedürlerini içeriyor.

Yeni maddede, “Devletin nükleer kuvvetlerine yönelik komuta ve kontrol sistemi düşman güçlerin saldırıları nedeniyle tehlikeye girerse, nükleer saldırı otomatik ve derhal başlatılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Reuters daha önce Kuzey Kore’nin anayasasını revize ederek ülke sınırlarını Güney Kore ile komşu olarak tanımladığını ve yeniden birleşmeye yönelik ifadeleri metinden çıkardığını ifade etmişti. Bu değişikliklerin, Kim Jong Un’un iki Kore’yi resmen ayrı devletler olarak tanımlama politikasını yansıttığı değerlendirilmişti.

Bu düzenleme, Kuzey Kore’nin anayasasında ilk kez bir toprak maddesine yer verilmesi anlamına gelmişti.

GÜNEY KORE’YE 'EN DÜŞMANCA DEVLET' TANIMLAMASI

Kim Jong Un geçen gerçekleştirdiği açıklamada ülkenin nükleer kapasitesini daha da güçlendireceklerini ifade ederken, Güney Kore’ye karşı sert tutumunu sürdüreceğinin sinyalini verdi. Kim, Güney Kore’yi “en düşmanca devlet” olarak değerlendirmişti.

Öte yandan Kuzey Kore lideri ABD’yi “devlet terörü ve saldırganlıkla” suçladı ve yükselen küresel gerilimler karşısında Washington’a karşı daha aktif bir tutum alabileceklerinin mesajını verdi.