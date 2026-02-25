Kars’taki Kuyucuk Gölü, etkili olan yoğun kar yağışı ve dere yataklarının temizlenmesiyle eski günlerine dönmeye hazırlanıyor. 25 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, bilim insanlarını "kuş cenneti" için umutlandırdı.

Türkiye'nin 13'üncü Ramsar Alanı olan ve uluslararası öneme sahip sulak alanlar arasında yer alan Kuyucuk Gölü, son yıllarda yaşanan şiddetli kuraklığın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Deniz seviyesinden 1627 metre yükseklikte bulunan bölgede kar kalınlığının 25 santimetreyi bulması, gölün ekosistemi için kritik bir dönemeç olarak görülüyor.

BİLİM İNSANLARI VE KURUMLAR SEFERBER OLDU

2018 yılından itibaren tamamen kuruma noktasına gelen gölü kurtarmak amacıyla; Kars Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, DSİ ve KuzeyDoğa Derneği iş birliğiyle yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, bölgedeki son durumu şu sözlerle değerlendirdi:

"Geçtiğimiz yılın aksine bu sene normale yakın bir kar yağışı alıyoruz. Özellikle gölü besleyen 5 ana dere yatağındaki kaçak setlerin kaldırılması, ilkbaharda doğal su akışının yeniden başlamasını sağlayacak."

RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA YENİ DÖNEM

Dere yataklarının önündeki engellerin kaldırılmasıyla kar suları doğrudan göle ulaşacak.

2019'dan bu yana devam eden sondaj desteği, doğal yağışlarla desteklenecek. Afrika-Avrasya göç yolundaki gölün, yeniden onlarca kuş türüne ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Kuyucuk Gölü'nün 2026 bahar aylarında, nisan ve haziran yağışlarıyla birlikte eski su seviyesine kavuşması bekleniyor.