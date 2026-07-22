Kaynak: Haber Merkezi

Kuşadası / Şerif Akarçeşme / Yeniçağ



2026-2027 sezonunda Aydın Süper Amatör Lig'de şampiyonluk hedefiyle mücadele edecek olan Kuşadasıspor'da yeni sezon hazırlıkları hız kazandı. Yönetim, teknik direktör arayışlarını sürdürürken, oluşturulan transfer komitesi de takıma uygun futbolcuları belirlemek için çalışmalarına başladı.

Edinilen bilgilere göre, Kuşadasıspor yönetimi teknik direktör konusunda titiz bir çalışma yürütüyor. Bugüne kadar 4 teknik adamla görüşme gerçekleştiren yönetim, kulübün hedeflerine uygun ismi belirlemek için değerlendirmelerini sürdürüyor.

Öte yandan oluşturulan transfer komitesi de, Kuşadasıspor'un mücadele ruhuna ve hedeflerine uygun futbolcuları belirlemek amacıyla tarama faaliyetlerine başladı.

Kuşa Haber'e özel açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Hüseyin Toydemir, camiaya birlik ve destek çağrısında bulundu.

Toydemir, "Geçtiğimiz sezonu hiç istemediğimiz bir yerde tamamladık. Ama bu her şeyin sonu değil. Bu takım yeniden küllerinden doğacak. Yönetim olarak elimizi taşın altına koyduk. Bu takımı yeniden üst liglere taşımak için üzerimize düşen ne varsa yapacağız." dedi.

Kulübün ciddi imkânsızlıklarla mücadele ettiğini belirten Toydemir, "Camiamız maddi ve manevi desteğini verirse başarılamayacak hiçbir şey yok. Ne sahamız var ne de futbolcularımızın konaklayabileceği bir tesisimiz bulunuyor. Zor şartlarda olduğumuzun farkındayız. Ancak yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte Kuşadasıspor'u yeniden üst liglere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Altyapıya büyük önem vereceklerini vurgulayan Toydemir, "Genç futbolcularımıza şans vereceğiz. Burada yetişen oyuncuları A takıma kazandıracağız. Oynayacağımız futbol ve alacağımız başarılı sonuçlarla yeniden tüm Kuşadası'nın ve Aydın'ın gönlünde yer edineceğiz." diye konuştu.