Kış aylarında kabusa dönüşen kuru öksürükle mücadelede, katkı maddesi içermeyen ve evde kolayca hazırlanabilen geleneksel tarifler öne çıkıyor.

Sadece üç basit malzemeyle hazırlanan bu doğal karışım, boğazı yumuşatmaya ve öksürüğü hafifletmeye yardımcı oluyor. Kuru öksürük denildiğinde akla ilk gelen doğal tariflerden biri ise bal, limon ve zencefilin buluştuğu karışım. Bu tarif, geçmişten günümüze pek çok kişi tarafından güvenle tercih ediliyor.

KURU ÖKSÜRÜĞÜ HAFİFLETMEYE YARDIMCI DOĞAL TARİF

Malzemeler

1 yemek kaşığı doğal bal

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

1 çay kaşığı toz zencefil (ya da taze rendelenmiş zencefil)

DOĞAL ÖKSÜRÜK KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?

Balı küçük bir kâseye alın ve limon suyunu ekleyin. Ardından zencefili ilave ederek tüm malzemeleri homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Bu üçlü karışım, özellikle gece yatmadan önce tüketildiğinde boğazı rahatlatır ve kuru öksürüğün şiddetini azaltmaya yardımcı olur. Ancak öksürük uzun süre geçmiyor, ateş veya farklı şikâyetlerle birlikte görülüyorsa mutlaka bir sağlık uzmanına danışılması gerektiğini unutmayın.