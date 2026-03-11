Petrol piyasası, son 48 saat içinde modern ekonomi tarihinin en sert ve en "hesaplanmış" dalgalanmalarından birine sahne oldu. Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimle 120 dolara fırlayan Brent petrol, Trump’ın devreye girmesiyle aniden 90 dolara çakılıverdi.

Petrolde sadece bir günde yaşanan bu yüzde 25’lik devasa oynaklık, basit bir piyasa hareketinden çok öte; Washington, Moskova ve Pekin arasında kurgulanmış muazzam bir küresel manipülasyonun hikayesi.

Üstelik tüm bunlar; "deli" olarak nitelendirilen Trump’ın enerji piyasasındaki hamleleri, geleneksel diplomasi kanallarını baypas eden tavrı ve tamamen "beklenti yönetimi" üzerine kurulu stratejisi sayesinde gerçekleşti. Adam deli mi yoksa dahi mi, kararı siz verin…

Kaosun içindeki düzen: Korku yönetimi

Bu stratejinin temelinde, piyasayı önce kaosla sarsıp ardından "kurtarıcı" rolüyle düzeni sağlamak yatıyor.

Yani tam manasıyla bir taşla iki kuş…

Trump, petrolün saatler içinde 120 dolardan 90 dolara inmesi sürecinde bu "kaos ve düzen" mekanizmasını kusursuz işletti.

Unutmayın; sanılanın aksine finansal piyasalarda fiyatı asıl belirleyen fiziksel arz-talep değil, "korku" yani risk primidir. İşte Trump, tam olarak bu psikolojik açmazı kullandı: Önce korkuyla fiyatları 120 dolara vurdurdu, sonra o korkuyu bizzat sönümleyerek fiyatı 90 dolara indirdi.

CBS News mülakatında petrol yükselişini "küçük bir tur" ve "art niyetli bir spekülasyon" olarak tanımlayarak piyasaya şu mesajı verdi: "Bu yükselişin arkasında kalıcı bir savaş yok, sadece geçici bir gürültü var." 1970'lerin petrol krizlerinde liderler panik butonuna basarken, Trump tam aksini yaptı. "Savaşın neredeyse bittiğini" iddia ederek spekülatörlerin "fiyat daha da artacak" beklentisini yerle bir etti.

Putin’le "Altın Vuruş" Anlaşması

Şimdi gelelim oyunun Putin ayağına.

Trump bu süreçte bir yandan da Putin’le olan diyaloğunu diri tuttu.

İkilinin Mart 2026’da gerçekleştirdikleri o kritik telefon görüşmesi boşuna değildi. Trump, "dostu" Putin’e yaptırımları esnetme ödülünü sundu; böylece Rusya tekrar oyun sahasına dönme şansını yakalayacaktı.

Fiyat 90 dolara indiğinde; Rusya petrolünü satabildiği için, Çin ucuza aldığı için, Trump ise enflasyonu dizginlediği için kazançlı çıkacaktı.

Rusya için 120 dolarlık o kısa süreli zirve, Batı yaptırımlarının etkisini sıfırlayan bir "altın vuruş" oldu.

Brent 120 dolara vurduğunda, Rusya'nın indirimli "Urals" petrolü bile 100 dolar bandını aştı. Bu durum, Moskova'nın savaş bütçesini tek bir haftada finanse etmesini sağladı.

Trump’ın "arzı artırmak için bazı petrol yaptırımlarını gevşetebiliriz" sinyali ve Hindistan’a yönelik hamleleri, Moskova’ya "vazgeçilmez enerji tedarikçisi" imajını iade etti.

Rus petrol devleri Rosneft ve Lukoil üzerindeki baskının azalacağı, Moskova’nın diplomatik izolasyonunun bizzat Washington eliyle kırıldığı bu süreçte netleşmiş oldu.

Çin: Sessiz Spekülatör

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin ise bu süreci adeta bir borsa spekülatörü gibi yöneterek rakiplerine karşı maliyet avantajı sağladı.

Petrolün 120 dolardan 90 dolara inmesi, günlük 12 milyon varil ithalat yapan Çin için günde yaklaşık 350 milyon dolar tasarruf demek.

Çin, fiyat zirvedeyken alım yapmak yerine devasa stratejik rezervlerini (SPR) kullanma tehdidinde bulunarak piyasayı soğuttu.

Fiyat 90 dolara indiğinde ise sessizce "ucuz malı" toplamaya ve depolarını doldurmaya devam etti.

Çin sanayisi üretim maliyetlerini düşürürken, yüksek enerji maliyetiyle boğuşan Avrupalı rakiplerine karşı pazar payını artırdı.

"Drill, Baby, Drill": Trump’ın İç Siyaset Kozu

Bu arada unutmayın; Trump için petrol fiyatı, doğrudan pompa fiyatı ve dolayısıyla "seçmen desteği" demek.

ABD'de 120 dolarlık petrol; galon başına 5 doları geçen benzin ve zıplayan enflasyon (CPI) demek.

Trump, sert müdahaleyle fiyatı 90 dolara çekerek halka "Enflasyonu ben durdurdum" mesajını verdi.

Ancak emin olun fiyatın 90 doların altına inmesine izin vermeyecek.

Çünkü 90-95 dolar seviyesi, ABD’li kayaç petrolü (shale oil) üreticileri için "altın nokta"dır.

Varil maliyeti 45-55 dolar olan ABD’li şirketler için bu fiyat %50 kâr marjı demek.

"Kaz, Bebek, Kaz" (Drill, Baby, Drill) politikasıyla üretimi günlük 13.6 milyon varil gibi rekor seviyelere çıkaran Trump, hem enerji ihracatıyla kasayı dolduruyor hem de arzı kontrol ederek ipleri eline alıyor.

Özet ve Acı Gerçek

İşin gerçeği bu oyunla; Rusya parasına ve meşruiyetine, Çin ucuz enerjisine, Trump ise hem siyasi gücüne hem de ekonomik istikrarına kavuşuyor.

Kaybeden ise bu devlerin arasında kalan, panikle 120 dolardan petrol alan Avrupa ve dışsal şoklara açık, kırılgan gelişmekte olan ekonomiler oluyor.

Bu "Gizli Mutabakat", küresel sistemin artık kurallarla değil, güçlü aktörlerin anlık çıkarlarıyla yönetildiğinin en net kanıtı.

Trump’ın fiyatı çökerten hamlesi, masadaki devler için bir zafer, stratejik alanı dar olan aktörler için ise yapısal bir kriz ve varoluşsal bir tehdit.

Kısacası “Kurtlar Vadisine Hoşgeldiniz” dostlarım…