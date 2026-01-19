Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de Şişli’deki gazete binası önünde silahlı saldırıya uğradı ve öldürüldü.

Yıllarca Hrant Dink’in ölümünü tartıştık. Ogün Samast’ın tetiği çektiği 2007 yılından 2014 yılına kadar cinayet sözde Ergenekon Terör Örgütü’ne yıkılmak istendi. FETÖ’cüler bile bunu yapamadı. Sonra da cinayette parmağı olduğu sabit olan FETÖ’cü polisler Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer gibi isimler sanık oldu. Dink davası görülürken hakimlerden Bünyamin Karakaş FETÖ’den gözaltına alınmıştı. Ancak yine de cinayetin tüm karanlık noktaları aydınlatılamadı. FETÖ her zaman olduğu gibi kumpaslar ve yarattığı karanlıkla gerçeklerin üzerini her dönemde örtmeye çalıştı.

Bugün cinayet dışında önemli bir konuyu daha konuşmamız gerekir.

Hrant Dink, Ermeni cemaati üzerinde etkili bir isimdi. Ve ABD’nin, emperyalistlerin hoşuna gitmeyen bir çizgide tüm azınlıklara mesajlar veriyordu.

En önemli mesajı, bugün çok açık olarak güncelliğini koruyan “Kürt devleti” kurmak isteyenler içindi.

Mealen “Biz de düştük o tuzağa” diyen Hrant Dink, Kürtleri uyarıyordu.

Hrant Dink’in konferansından kendi ağzından emperyalistlerin azınlıkları nasıl kullandığını dinleyelim:

“İngilizlerin, Fransızların, Rusların, Almanların şu topraklar üzerinde oynamış oldukları rol neyse bugün aynen tekrarlanıyor. Geçmişte Ermeni halkı onlara güvendi, kendilerini Osmanlı zulmünden kurtaracaktı. Ama yanıldılar. Çünkü onlar geldiler, kendi işlerini, kendi hesaplarını yaptılar, çekilip gittiler ve burada kardeşi kardeşle kan içerisinde bıraktılar. Amerika mı? Gelir, o kendi hesabını yapar, işine bakar. İşi bittiğinde de çeker gider.”

2006 yılında bu uyarıları yaparken Hrant Dink, “Bu topraklar üzerinde 100 yıl önceki oyunlar tekrarlanıyor. Geçmişte Ermeni halkı onlara güvendi yanıldı. Bugün Kürtlerin yaşadığı aynı şey, ABD Kürt devleti oluşturmak üzere… Bu tehlikeli, dikkat edilmeli” diyordu.

Bugün gelinen noktada Suriye’de fiili bir federasyon önümüzde dururken ve Türkiye için de “anadilde eğitim” gibi “ademi merkeziyet” gibi konular tartışılırken, emperyalizmin “tek devlet” diyerek “federasyon” getirdiğini unutmamak gerekir. Bunun en önemli tanıklarından biri de ABD’nin Ermeniler üzerinden kurduğu oyunu gören Hrant Dink…