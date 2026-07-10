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Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence tarafından yayımlanan son rapora göre, haziran ayındaki küresel satışlar bir önceki aya göre yüzde 11, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7 artış gösterdi.

Bu ivmeyle birlikte, 2026 yılının ilk yarısındaki toplam elektrikli araç satışı, yıllık bazda yüzde 2’lik sınırlı bir büyümeyle 9,6 milyon adede ulaştı. Ancak raporun en dikkat çekici yanı, pazardaki güç dengelerinin radikal bir biçimde değişmesi oldu.

BÖLGE BÖLGE ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA SON DURUM

Avrupa pazarında Haziran ayında 530 bin adetle tarihi bir satış rekoruna imza atıldı. Aylık bazda yüzde 28, yıllık bazda ise yüzde 31 büyüyen Avrupa pazarındaki bu patlamada, destekleyici yasal süreçlerin yanı sıra Orta Doğu’daki istikrarsızlık sonrası tırmanışa geçen akaryakıt fiyatları etkili oldu. Tüketiciler rotayı hızla elektrikli araçlara çevirdi.

Dünyanın en büyük elektrikli araç üssü olan Çin’de iç pazar kan kaybediyor. Haziran ayında Çin’deki satışlar yüzde 11 düşerek 1 milyona geriledi. Yılın ilk yarısındaki toplam satışlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 aşağıda kalarak 4,9 milyonda kaldı. Ancak Çinli üreticiler, iç pazardaki bu daralmayı dış piyasayla ikame etti; Haziran ayında 500 bin araç ihraç ederek yeni bir rekor kırdılar.

ABD başta olmak üzere Kuzey Amerika genelinde elektrikli araçlara yönelik devlet desteklerinin ve teşviklerin kaldırılması sektöre ağır bir darbe vurdu. Haziran ayında satışlar yüzde 13 azalarak 130 bine gerilerken, yılın ilk yarısındaki toplam kayıp yüzde 20’yi buldu ve satışlar 730 bin seviyesinde kaldı.

Batı dünyası ve Çin dışındaki "dünyanın geri kalanı" olarak adlandırılan pazarlarda ise adeta bir patlama yaşanıyor. Bu bölgelerdeki elektrikli araç satışları Haziran ayında yüzde 98 artarak 300 bin oldu. Yılın ilk yarısındaki büyüme oranı ise yüzde 91’e ulaşarak 1,4 milyon adetlik hacmi yakaladı.