Orta Doğu’da tırmanan askeri ve jeopolitik gerilimler, küresel ticaretin can damarı olan tedarik zincirlerini vurarak emtia piyasalarında tam anlamıyla bir nisan rallisine yol açtı. ABD-İsrail ve İran hattındaki sıcak çatışma ortamı, petrol piyasalarında başlayan şok dalgasını tarımdan endüstriyel metallere, gübreden teknoloji metallerine kadar çok geniş bir alana yaydı. Lojistik maliyetlerin katlanması ve döviz piyasalarındaki belirsizlikler, küresel çapta yeni bir emtia enflasyonu döngüsünü tetikledi.

BRENT PETROLDE 4 AYLIK SERİ, DOĞAL GAZDA MADALYONUN DİĞER YÜZÜ

Küresel enerji piyasalarında gözler dünyanın en kritik lojistik noktası olan Hürmüz Boğazı'na çevrilmiş durumda.

Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kapanması ve petrol sevkiyatının kısıtlanmasıyla Brent petrolün varil fiyatı nisan ayında %7,9 değer kazandı. Böylece petrol, yükseliş trendini üst üste 4. aya taşımış oldu.

Petrolün aksine, Avrupa'nın gösterge gaz piyasası olan Hollanda merkezli TTF'de doğal gaz kontratları %8,1 geriledi. Bu düşüşte, süregelen savaşa rağmen ABD ile İran arasında bir barış zemini oluşabileceğine dair yeşeren diplomatik umutlar etkili oldu.

BAZ METALLERDE "YAPAY ZEKA" VE "SAVAŞ" DEPREMİ

Endüstriyel metaller, nisan ayında tedarik krizleri ve küresel vizyon değişimlerinin etkisiyle sert yükselişlere sahne oldu.

Endonezya hükümeti, savaşın getirdiği yüksek petrol maliyetleri nedeniyle bütçe açığını kapatmak adına tüm nikel cevheri referans taban fiyatlarını artırdı. Bu hamle nikel fiyatlarını zirveye taşıdı.

Tedarik zinciri kırılganlığının yanı sıra; yapay zeka teknolojileri, veri merkezleri, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji şebekelerinin bakıra olan devasa talebi fiyatları uçurdu. Bakır, modern enerji dönüşümünün belkemiği olmayı sürdürüyor.

Körfez ülkelerindeki eritme tesislerinde yaşanan savaş kaynaklı tedarik aksamaları, küresel alüminyum piyasasında ciddi bir arz açığı doğurdu.

Uluslararası Kurşun ve Çinko Araştırma Grubu'nun 2026 yılı için küresel çapta arz açığı öngörmesi, çinko fiyatlarındaki tırmanışı destekledi.

PLATİN VE PALADYUM YÜKSELİŞTE, ALTIN BASKI ALTINDA

Makroekonomik iklim, geleneksel güvenli limanları zorlarken endüstriyel değerli metallerin önünü açtı. Petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyon endişeleri, güçlenen dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ons altın ve gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturarak hafif kayıplara yol açtı. Yeşil enerji yatırımlarına yönelik küresel beklentiler ve derinleşen platin arzı açığı, her iki madenin de ayı kazançla kapatmasını sağladı.

TARIM GRUBU: KURAKLIK, EL NİNO VE PAMUK RALLİSİ

Gıda ve tekstil hammaddelerinde iklim krizleri ile yükselen gübre maliyetleri üretim hacimlerini daralttı. Nisan ayının en dikkat çeken performansını %17,4 artışla pamuk sergiledi. ABD'deki kuraklık ve don riski bu yükselişte başrolü oynadı. Kakao ise gübre kıtlığı ve El Nino hava olayının üretimi baltalamasıyla %8,2 değer kazandı. ABD'deki kuraklık nedeniyle ekim alanlarının tarihi düşük seviyelere gerilemesi buğdayı %3,3, petroldeki yükselişten destek bulan mısırı %3,7 ve soya fasulyesini %2,1 yukarı taşıdı. Brezilya'dan gelen rekor hasat müjdesi kahveyi %4,3, küresel üretim fazlası şekeri %5,9, artan stoklar ise pirinci %5,1 oranında düşürdü.