Eskişehirspor’un geçtiğimiz günlerde oynadığı Balıkesirspor müsabakasında tribündeki yerini alan minik Hüseyin Buğra Er, sergilediği örnek davranışın ardından takımını yalnız bırakmadı. Yaz tatilinde kendisine bir su tabancası almak için kumbarasında biriktirdiği tüm harçlığı kulübüne bağışlayan minik Buğra, taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

Karşılaşma öncesinde heyecanını dile getiren Hüseyin Buğra, galibiyete olan inancını şu sözlerle ifade etti:

"Eskişehirspor’u desteklemek için buraya geldim. Çok mutluyum. Skor tahminim 3-0. Şampiyon EsEs!"

TEK İSTEĞİ İMZALI FORMA VE FOTOĞRAF

Oğlunun Eskişehirspor sevgisinin tarif edilemez olduğunu belirten baba Osman Er, minik Buğra’nın en büyük arzusunu paylaştı. Maç günü sabahına kadar heyecandan uyuyamadığını vurgulayan baba Er, süreci şu sözlerle aktardı:

"Her hafta fırsat buldukça tribündeki yerimizi alıyoruz. Bugün de inşallah galip gelip yolumuza bakacağız. Yolun sonu şampiyonluk."

"Miniğimizin tek bir isteği var; tesislere giderek takımla fotoğraf çektirmek ve imzalı forma almak. Geçen sefer bunu gerçekleştiremedik ama inşallah bu galibiyetten sonra bu hayaline kavuşur."

"Geceden beri elinde bayrak, üzerinde formayla yatıp kalkıyor. Heyecandan gözüne uyku girmedi."

Tribün liderlerinin de desteğiyle maçın başlangıcında "üçlü" çektiren minik taraftar, Eskişehirspor camiasının umudu ve neşesi olmaya devam ediyor.