Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde kan donduran iddia

Sonra Aleyna'nın yeni sevgilisi Alaattin, annesinin evine geliyor. Orada plan yapmışlar bence. Alaattin babasının korumalarını ve çakarlı aracını istiyor. Yolda Aleyna ile Alaattin çakarlı arabayla buluşuyorlar.

Alaattinler çakarları açarak, ışıklarını bizimkilerin arabasının üzerine veriyorlar. İki tane korumayla beraber gayet rahat şekilde Alaattin arabaya doğru geliyor. Arabaya bir metre kala silahını çekiyor, silah kurulu.

Kubilay'ın şoför, Canbay'ın da yanında oturduğu arabanın Canbay'ın olduğu taraftan camına silahla tıklatıyor.

Kapıyı açıyor, ateş ediyor ve geri çıkıyor. Silahı belinden çektikten sonra 3 saniyesi vurma süresi olmak kaydıyla toplam süre 6-7 saniye. Bir de mahkemede 'Keşke ben ölseydim' diyor ama hepsi yalan. Suçunu hafifletmeye çalışıyor.

Kubilay'ı vurduktan sonra da gayet rahat şekilde çakarlı arabaya biniyor. Kubilay dışarı çıkıyor, yere düşüyor. Görmesine rağmen rahatça biniyor arabasına. Aleyna da biniyor ve uzaklaşıyorlar.

Kubilay'ın vurulmasıyla Aleyna'nın çığlığı da duyuluyor. Aleyna da görüyor olayı. Her şeyi görmesine rağmen ne müdahale ediyor ne ambulansı arıyor. Ve Bertin'e mesaj atıyor, oğlumu soracağına, 'Köpeğime iyi bak' diyor. Yakalanana kadar Kubilay'a ne olduğunu sormuyor. Kaçıyorlar. İzzet Yıldızhan'ı arıyor. Yıldızhan da Ankara'dan İstanbul'a gelip Alaattin'i farklı araçlarla farklı adreslere götürüyorlar. Yurtdışına kaçırma planını gerçekleştirmek için. Ancak yakalandı.

"Mahkemeye giderken sakin kalacağım diye kendime söz verdim ama onları orada görünce çok kötü oldum. Ben babayım, evladım öldürülmüş. Bu şahıslar organize şekilde birbirini kurtarmaya çalışıyor. Aleyna 'Vuracağını bilmiyordum' diyerek Alaattin'e suç atıyor. Alaattin de 'Konuşmaya gitmiştim, bana müdahale oldu, silah kendiliğinden patladı' diyerek kendini kurtarmaya çalışıyor."