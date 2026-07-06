Ümraniye’de Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili yeni gelişmeler oldu. Olay sırasında araçta bulunan rapçi Vahap Canbay’ın şikâyeti üzerine yürütülen soruşturmada, 10 kişi hakkında Canbay’a yönelik iddialar yönünden takipsizlik kararı verildi. Cinayet davasında Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu hakkında müebbet hapis cezası istenirken, baba Cemil Kundakçı olayın öncesi ve sonrasına ilişkin önemli iddialarda bulundu.
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde kan donduran iddia
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma geride kalırken, babası Cemil Kundakçı’dan olay yaratacak iddialar geldi.Kaynak: Diğer
İstanbul'da 19 Mart'ta meydana gelen ve Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin, olay sırasında araçta bulunan ve saldırıdan yara almadan kurtulan rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan, Zuhal Kalaycıoğlu, Metin Kadayıfçıoğlu ve 5 diğer şüpheliden şikayetçi oldu.
Canbay şikayet dilekçesinde, olay günü Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun hedef aldığı kişinin kendisi olduğunu, kurşunun yanındaki arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'ya isabet ettiğini, Kadayıfçıoğlu'nun eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığını ifade etti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının baktığı soruşturmada; tanıkların ifadeleri, bilirkişilerden alınan raporlar ve kamera görüntülerinin incelendiği tutanaklar tek tek ele alındı.
Yapılan incelemeler sonucunda, şüpheli Kadayıfçıoğlu'nun araç içerisindeki maktulü doğrudan hedef aldığı, müşteki Canbay'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirilebilecek somut bir eyleminin bulunmadığı tespit edildi.
Savcılık tarafından 'Kasten öldürme/yardım etme', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suçluyu kayırma' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlamalarıyla soruşturulan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında, müşteki Canbay'a yönelik iddialar yönünden kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, Ümraniye'de silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Cinayet davasında Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu için müebbet hapis cezası talep ediliyor.
Sabah gazetesine konuşan Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı, önemli açıklamalarda bulundu.
Kundakçı, "Evladınız cinayete kurban gitti. İlk duruşma geçtiğimiz gün görüldü. Neler hissediyorsunuz?" sorusuna cevap veren Baba Kundakçı, "Üç aydır ben ve eşim, uyku uyumuyoruz. Oğlumu en son arife gününden bir gün önce gördüm. Eve üç günlüğüne gelme planı vardı. Arifeden bir gün önce uçaktan iniyor, sonra eve geldi. Üstünü falan değiştirmiş. Sonra işyerime geldi, kapıda bir 10-15 saniye bir sarıldık. "Oğlum hayırdır, nereye?" diye sordum. "Baba işim var, arkadaşımda kalacağım. Yarın akşam gelirim" dedi. Canbay'la uzun zamandır arkadaştı. Canbay, Aleyna'yla çıkmaya başlayınca Aleyna'yla da tanışıyor Kubilay. Keşke tanışmasaydı. Canbay'la abi-kardeş gibiydiler. Eve gidince, Canbay ile Aleyna'nın ayrıldığını öğreniyor. Bir iki gün önce de Aleyna'nın eşyalarını Canbay'ın evinden yeni sevgilisinin aracıyla gelip almışlar. Canbay bunu duyunca da ortak arkadaşları Yalçın'ın telefonundan Aleyna'yı arıyor. O da inkar etmiş." dedi.
Baba, "Canbay, Kubilay ve Yalçın, Aleyna'nın olduğu stüdyoya geçiyorlar. Kubilay, Aleyna'yı arayıp 'Abla benim hatırımı kırma, görüşün' demiş. O da 'Yok annem kızıyor' demiş. Bu sırada stüdyoya girmek istiyorlar ama temizlikçi almıyor. Aleyna içeride o sırada. Kubilay'lar beklerken, Aleyna stüdyo sahibi Bertin'in arabasıyla oradan ayrılıyor. Yanlarından geçerek arabada kimler var diye bakıyorlar. Canbay'lar bunu fark etmiyor. Aleyna, arabada Canbay'ı görmediğini iddia etti ancak onu görmemesi imkansız. Bertin ile Aleyna'nın annesinin evine gidiyorlar. Alaattin'e bilgi veriyorlar. Burada Yalçın ile Aleyna telefonda konuşuyor. Aleyna'nın annesi telefonu alıyor ve 'Herkes haddini bilecek. Sen ne demek istediğimi anladın' diyor. Annesinin her şeyden haberi var yani." diye konuştu.
Sonra Aleyna'nın yeni sevgilisi Alaattin, annesinin evine geliyor. Orada plan yapmışlar bence. Alaattin babasının korumalarını ve çakarlı aracını istiyor. Yolda Aleyna ile Alaattin çakarlı arabayla buluşuyorlar.
Alaattinler çakarları açarak, ışıklarını bizimkilerin arabasının üzerine veriyorlar. İki tane korumayla beraber gayet rahat şekilde Alaattin arabaya doğru geliyor. Arabaya bir metre kala silahını çekiyor, silah kurulu.
Kubilay'ın şoför, Canbay'ın da yanında oturduğu arabanın Canbay'ın olduğu taraftan camına silahla tıklatıyor.
Kapıyı açıyor, ateş ediyor ve geri çıkıyor. Silahı belinden çektikten sonra 3 saniyesi vurma süresi olmak kaydıyla toplam süre 6-7 saniye. Bir de mahkemede 'Keşke ben ölseydim' diyor ama hepsi yalan. Suçunu hafifletmeye çalışıyor.
Kubilay'ı vurduktan sonra da gayet rahat şekilde çakarlı arabaya biniyor. Kubilay dışarı çıkıyor, yere düşüyor. Görmesine rağmen rahatça biniyor arabasına. Aleyna da biniyor ve uzaklaşıyorlar.
Kubilay'ın vurulmasıyla Aleyna'nın çığlığı da duyuluyor. Aleyna da görüyor olayı. Her şeyi görmesine rağmen ne müdahale ediyor ne ambulansı arıyor. Ve Bertin'e mesaj atıyor, oğlumu soracağına, 'Köpeğime iyi bak' diyor. Yakalanana kadar Kubilay'a ne olduğunu sormuyor. Kaçıyorlar. İzzet Yıldızhan'ı arıyor. Yıldızhan da Ankara'dan İstanbul'a gelip Alaattin'i farklı araçlarla farklı adreslere götürüyorlar. Yurtdışına kaçırma planını gerçekleştirmek için. Ancak yakalandı.
"Mahkemeye giderken sakin kalacağım diye kendime söz verdim ama onları orada görünce çok kötü oldum. Ben babayım, evladım öldürülmüş. Bu şahıslar organize şekilde birbirini kurtarmaya çalışıyor. Aleyna 'Vuracağını bilmiyordum' diyerek Alaattin'e suç atıyor. Alaattin de 'Konuşmaya gitmiştim, bana müdahale oldu, silah kendiliğinden patladı' diyerek kendini kurtarmaya çalışıyor."
Zaten 1.95 boyundaki insanın ön koltukta ayağıyla silaha müdahale etmesi imkansız. Ben yine de Canbay hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Zaten arabada Yalçın da vardı.
O daha ilk ifadesinde Alaattin direkt ateş etti, silaha herhangi bir müdahale olmadı açıklamasını yapmıştı. Önümüzdeki duruşmada Yalçın'ın ifadesi önemli bir değer kazandı. O da Canbay gibi ifadeyi değiştirecek mi göreceğiz?
Aleyna mahkemede konuşurken Kubilay'ın konusu olunca ağlamaklı şekilde, 'Cemil abicim' tarzında bir kelime aldı ağzına. 'Bana abi deme' diye tepki verdim.
Yapmacıklar, anne-kız çok güzel rol yapıyorlar. Aleyna müzik piyasasına girmek için Canbay ile sevgili oldu bana göre, onu kullandı. Kubilay da Aleyna'ya o kadar kardeşlik yaptı.
Hasta kız kardeşini bile Kubilay sırtında merdivenlerden indiriyordu. Bodrum'dan önce Aleyna'nın Fethiye'ye de konseri vardı. Kubilay onu konsere götürdü. Çok ilgilendi, ona kardeşlik yaptı.
Ama Aleyna oğlum için 'ayakçı' kelimesini kullandı. Bunu duyunca ikinci kez vurulduk. Oğlumun iyi niyetli, yardımsever oluşunu kullandı demek ki... Aleyna, Canbay'la sevgiliyken bir açıklama yapmıştı.
Demişti ki 'Ben bir sevgilimden ayrıldığım zaman bir sorun yaşarsam, onu yeni sevgilime bildiririm, gerekeni yapsın.' Kızın böyle bir psikopat yönü de var yani... Şimdi o sevgili konusundaki yaptığı açıklama Canbay'dan ayrılınca devreye girmiş ve bunu uygulayıp, oğlumun ölümüne sebep oldu.