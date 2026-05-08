Küba’nın başkenti Havana’da yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle kentin birçok bölgesi uzun süre karanlıkta kaldı. Ülkede etkisini sürdüren enerji krizi nedeniyle farklı mahallelerde sık sık kesintiler yaşanırken, sokaklar ve bazı binalar karanlığa gömüldü.

NE OLMUŞTU?



Geçtiğimiz mart ayında Karayipler’de derinleşen enerji krizi nedeniyle Küba genelinde geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanmış, başkent Havana dahil birçok şehirde milyonlarca kişi karanlıkta kalmıştı.

Ülkenin batısından merkezine kadar uzanan kesintiler günlük yaşamı durma noktasına getirirken, uzmanlar yakıt kıtlığı ve eskiyen enerji altyapısının krizi derinleştirdiğini belirtmişti. Yetkililer ise günde 12 ila 20 saati bulan kesintilerin sürebileceği uyarısında bulunmuştu.