Fenerbahçe Kulübü’nün 30 Kasım 2025 itibarıyla toplam borcunun 27 milyar 635 milyon lira olduğu açıklandı.

FENERBAHÇE'NİN GÜNCEL BORCU NE KADAR?

Sarı-lacivertli kulübün Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşan Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Haziran 2025 – 30 Kasım 2025 dönemini kapsadığını belirtti.

Vodina, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 398 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 9 milyar 237 milyon lira olduğunu ve toplam borcun 27 milyar 635 milyon liraye ulaştığını açıkladı.

Kulübün toplam varlıklarının 26 milyar 87 milyon lira olduğunu ifade eden Vodina, aynı dönemde fiili giderlerin 1 milyar 962 milyon lira, gelirlerin ise 1 milyar 530 milyon lira olduğunu kaydetti.