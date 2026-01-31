Yeniçağ Gazetesi
31 Ocak 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Futbolseverler ekran başında: İşte Cumartesi gününün maçları

Futbolseverler ekran başında: İşte Cumartesi gününün maçları

Futbolda güzel bir Cumartesi günü! İşte günün öne çıkan karşılaşmaları ve maçlara dair tüm detaylar…

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Futbolseverler ekran başında: İşte Cumartesi gününün maçları - Resim: 1

Maçlar Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

Cumartesi gününün öne çıkan karşılaşmalarının saat ve yayıncı kanal detayları sizlerle…

1 11
Futbolseverler ekran başında: İşte Cumartesi gününün maçları - Resim: 2

Frankfurt - B. Leverkusen

17.30 | Frankfurt Arena | S Sport Plus - Tivibu Spor

2 11
Futbolseverler ekran başında: İşte Cumartesi gününün maçları - Resim: 3

Blackburn - Hull City

18.00 | Ewood Park

3 11
Futbolseverler ekran başında: İşte Cumartesi gününün maçları - Resim: 4

Paris FC - Marsilya

19.00 | Stade Jean Bouin | beIN SPORTS MAX 2

4 11
Futbolseverler ekran başında: İşte Cumartesi gününün maçları - Resim: 5

Beşiktaş - Konyaspor

20.00 | Tüpraş Stadyumu | beIN SPORTS 1

5 11
Futbolseverler ekran başında: İşte Cumartesi gününün maçları - Resim: 6

Napoli - Fiorentina

20.00 | Stadio Diego Armando Maradona | Sport 2 - S Sport Plus

6 11
Futbolseverler ekran başında: İşte Cumartesi gününün maçları - Resim: 7

Chelsea - West Ham

20.30 | Stamford Bridge | beIN SPORTS 3

7 11
Futbolseverler ekran başında: İşte Cumartesi gününün maçları - Resim: 8

Liverpool - Newcastle United

23.00 | Anfield | beIN SPORTS 3

8 11
Futbolseverler ekran başında: İşte Cumartesi gününün maçları - Resim: 9

Elche - Barcelona

23.00 | Estadio Manuel Martínez Valero | Sport 2 - S Sport Plus

9 11
Futbolseverler ekran başında: İşte Cumartesi gününün maçları - Resim: 10

Monaco - Rennes

23.05 |Stade Louis-II | beIN SPORTS 4

10 11
Futbolseverler ekran başında: İşte Cumartesi gününün maçları - Resim: 11

Süper Lig'de Diğer Karşılaşmalar

* Alanyaspor - Eyüpspor: 14.30 | beIN SPORTS 1

* Başakşehir - Ç. Rizespor: 17.00 | beIN SPORTS 1

* Göztepe - Karagümrük: 20.00 | beIN SPORTS 2

11 11
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro