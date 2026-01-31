Futbolseverler ekran başında: İşte Cumartesi gününün maçları

Maçlar Saat Kaçta? Hangi Kanalda?
Cumartesi gününün öne çıkan karşılaşmalarının saat ve yayıncı kanal detayları sizlerle…
Maçlar Saat Kaçta? Hangi Kanalda?
Cumartesi gününün öne çıkan karşılaşmalarının saat ve yayıncı kanal detayları sizlerle…
Frankfurt - B. Leverkusen
17.30 | Frankfurt Arena | S Sport Plus - Tivibu Spor
Blackburn - Hull City
18.00 | Ewood Park
Paris FC - Marsilya
19.00 | Stade Jean Bouin | beIN SPORTS MAX 2
Beşiktaş - Konyaspor
20.00 | Tüpraş Stadyumu | beIN SPORTS 1
Napoli - Fiorentina
20.00 | Stadio Diego Armando Maradona | Sport 2 - S Sport Plus
Chelsea - West Ham
20.30 | Stamford Bridge | beIN SPORTS 3
Liverpool - Newcastle United
23.00 | Anfield | beIN SPORTS 3
Elche - Barcelona
23.00 | Estadio Manuel Martínez Valero | Sport 2 - S Sport Plus
Monaco - Rennes
23.05 |Stade Louis-II | beIN SPORTS 4
Süper Lig'de Diğer Karşılaşmalar
* Alanyaspor - Eyüpspor: 14.30 | beIN SPORTS 1
* Başakşehir - Ç. Rizespor: 17.00 | beIN SPORTS 1
* Göztepe - Karagümrük: 20.00 | beIN SPORTS 2