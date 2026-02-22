Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Estonya topraklarına nükleer silah yerleştirilmesi durumunda Rusya’nın nükleer kapasitesiyle karşılık vereceğini söyledi.

Peskov, Rus devlet televizyonu Rossiya 1’e verdiği demeçte, NATO’nun savunma planları kapsamında Estonya’ya nükleer silah konuşlandırılması ihtimalini değerlendirdi. Estonya’nın Rusya sınırına yakınlığına dikkat çeken Peskov, Moskova’nın Avrupa ülkelerini tehdit etmediğini savundu.

Ancak Estonya topraklarında Rusya’ya yönelik nükleer silahların konuşlandırılması halinde, Rus nükleer silahlarının da Estonya’yı hedef alacağını belirten Peskov, “Estonya bunu açıkça anlamalıdır” dedi.

'GÜVENLİĞİMİZ İÇİN GEREKENİ YAPARIZ'

Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın özellikle nükleer caydırıcılık alanında kendi güvenliğini sağlamak için gerekli tüm adımları atacağını vurguladı.

Margus Tsahkna ise daha önce yaptığı açıklamada, NATO’nun savunma planları çerçevesinde gerekli görülmesi halinde Estonya topraklarına nükleer silah konuşlandırılmasına karşı olmadıklarını ifade etmişti.

Açıklamalar, Baltık bölgesinde güvenlik geriliminin yeniden tırmandığına işaret ediyor.