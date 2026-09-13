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Kaynak: AA / İHA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlama ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Peskov, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gazetecilere gündemdeki konulara dair değerlendirmeler yaptı. Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeniden başlayıp başlamayacağı sorusunu değerlendiren Peskov, görüşmelerin ekim ayında başlayabileceğini söyledi.

Peskov, “Büyük ihtimal müzakereler, ekimde başlayabilir. Böyle bir ihtimali göz ardı etmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

LİTVANYA'YA NÜKLEER SİLAH UYARISI

Peskov, açıklamasında Litvanya'nın anayasasındaki nükleer silah yasağını kaldırmaya yönelik planlarını da değerlendirdi. Litvanya'nın bu adımın ülkenin güvenliğini güvence altına alacağını düşündüğünü belirten Peskov, bunun tam tersine ülke için büyük bir tehlike oluşturacağını savundu.

Peskov, “Bunu anlamıyorlar. Ülkemizin nükleer silahları için hedef haline gelecekler.” dedi.