Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazı kapsamında, 1 Temmuz 2024 tarihinde 1500 liraya yükseltilen temassiz ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 sene sonra güncellendiği belirtildi.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ DEĞİŞİYOR

Şifresiz işlem limitinin, 15 Ocak tarihinden itibaren 2 bin 500 lira olarak uygulanacağının altı çizildi.

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünyanın birçok ülkesinde uygulanıyor. Dünya’daki diğer ülkelere bakıldığında, bu limitin İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 avro olduğu görülüyor.

ABD'de ise limit için bir standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.