Etkinliğin arkasındaki halkla ilişkiler ajansının kurucusu Gemma O'Neill’ın, yarım milyon doları aşan vergi borcu sebebiyle iflas sürecine girdiği ortaya çıktı. Bu durum, yüksek bütçeli organizasyonun akıbetine dair soru işaretlerini artırdı.

Nisan ayında Avustralya’da düzenlenmesi planlanan ve Markle’ın baş konuk olarak yer alacağı “Her Best Life Retreat” adlı etkinlik, henüz gerçekleşmeden krizin gölgesine girdi. Etkinliğin organizatörlerinden biri olan O’Neill’ın sahibi olduğu Gemmie Agency’nin mali olarak çöktüğü bildirildi.

Şirketin, büyük kısmı vergi borcu olmak üzere yaklaşık 550 bin Avustralya doları yükümlülükle tasfiye sürecine girdiği belirtiliyor. O’Neill’ın yaptığı açıklamada, “yetersiz gelir” ve “tasarruf eksikliği” nedeniyle borçların karşılanamadığı ifade edildi.

İflas belgelerinde ayrıca, O’Neill’ın ortak olduğu Besties Australia adlı etkinlik firmasına yaklaşık 18 bin dolarlık bir kredi sağlandığı bilgisi yer aldı. Ancak bu finansal işlemin kaydıyla ilgili çelişkili beyanlar dikkat çekti ve yetkililer konuyla ilgili ayrıntılı açıklama talep etti.

Krizin yalnızca finansal boyutta olmadığı da öne sürülüyor. Jackie O Henderson, iş ortağı Kyle Sandilands ile yaşadığı sert anlaşmazlık sonrası programdan ayrılmak zorunda kalmış ve milyon dolarlık anlaşmaları iptal edilmişti.

Tüm bu gelişmelere rağmen, 17-19 Nisan tarihleri arasında Sydney’de düzenlenmesi planlanan etkinliğin hazırlıkları devam ediyor. Katılımcılar yaklaşık 3 bin dolar ödeyerek Markle ile gala yemeğine katılma, soru-cevap oturumunda yer alma ve VIP fotoğraf çekimi gibi ayrıcalıklardan yararlanabilecek.

Organizasyonun, Markus Anderson aracılığıyla kurulan bağlantılar sayesinde Meghan Markle’a ulaştığı ifade ediliyor. Markle’ın etkinlikten ücret alıp almayacağı ise henüz netleşmiş değil.

Tüm bu belirsizlikler, lüks etkinliğin finansal çöküşün gölgesinde nasıl gerçekleşeceği sorusunu gündemde tutuyor.