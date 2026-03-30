Dünya Kupası'na son katıldığımızda üçüncülük başarısı yakalayan milli takımın önemli isimlerinden eski Galatasaray kaptanı Bülent Korkmaz Kosova-Türkiye maçı öncesi 2002'nin farkını açıkladı.

BÜLENT KORKMAZ: 'KARŞILAŞTIRMAYI DOĞRU BULMUYORUM'

HT Spor'a konuşan Bülent Korkmaz, "O zamanki jenerasyonla şimdiki jenerasyon çok farklı. Böyle çok karşılaştırma yapıyorlar, ben çok doğru bulmuyorum. Şimdiki oyunculara çok saygı duyuyorum. Çok önemli bir jenerasyon." dedi.

'HAKAN'IN KONUŞMASI ÇOK ONORE EDİCİYDİ'

Bülent Korkmaz ayrıca Kosova maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun 2002 vurgusu yaparak 'Onlarla birlikte büyüdük ve hayal kurduk. Eğer Dünya Kupası'na katılırsak 2002'deki abilerimle ABD'ye gitmek istiyorum.' sözlerinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi:

"Hakan'a çok teşekkür ediyorum bu güzel dilekleri için. Eskiyi hatırlaması, o başarıyı vurgulaması ve bizi yanında istemesi bizim için çok değerli. Bence çok onore edici bir konuşmaydı."

'SOSYAL MEDYA ONLAR İÇİN AVANTAJ OLACAK'

2002'de kazandıkları başarının Türkiye'de nasıl karşılandığını çok bilemediklerini söyleyen Bülent Korkmaz sosyal medyanın bu anlamda büyük bir fark yaratacağını belirterek, "Bizim zamanımızda sosyal medya yoktu. Şu anda sosyal medya var. Yani biz o zaman Kore ve Japonya’da oynadığımız zaman Türkiye’de ne olduğunu bilmiyorduk. Şimdi oyuncular, Amerika’ya gittiklerinde Türkiye’de ne olduğunu hissedebilecekler. Yani bu, onlar için bir avantaj olacak." şeklinde konuştu.