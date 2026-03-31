NASA, 50 yıl aradan sonra gerçekleştireceği ilk insanlı Ay seyahatini birkaç gün içinde gerçekleştirmeyi planlıyor. Uçuşun 1 Nisan ya da hemen sonrasındaki altı gün içinde yapılması bekleniyor.

Başlangıçta Mart ayı başı için planlanan fırlatma, roket bölümündeki bazı teknik sıkıntılar nedeniyle ertelenmişti. NASA yöneticisi Lori Glaze, 29 Mart’ta düzenlenen medya toplantısında “Her şey hazır” açıklamasını yaptı.

Artemis II görevi kapsamında seçilen astronotlar, yaklaşık 10 gün sürecek yolculukta daha önce hiçbir insanın gitmediği kadar uzağa ulaşacak. Bu uçuş, 1960’lı ve 70’li yıllardan sonra Ay’a insan gönderilmesinin yolunu açacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

NASA’nın devasa Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi, fırlatma rampasına taşındı ve görev öncesi son hazırlıklar sürüyor.