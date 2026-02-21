CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli mitinginde köprü ve otoyolların özelleştirilmesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Özel, "Dün elimize iki belge ulaştı. Bunlardan birisi dört ay önce, 17 Kasım 2025. Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Bölge Müdürlüğüne yazmış. ‘Otoyolların bir kısmını özelleştirirseniz daha önce yapılan kiralama ve tahsisler kendiliğinden düşecektir.’ Diyor ki güzergahınızda birine tahsis verdin, kiralama yaptın otoyol üzerinde, ben bunları yakında özelleştireceğim. Kendiliğinden düşecek. Bunu bilin. Kiralama yaparsanız sözleşmeye bunu yazın.’ 19 Kasım’da başka bir yazı yollamış köprülere. ‘Yabancı bir danışmanlık firması gelecek. İki boğaz köprüsünde, otoyollarda incelemede bulunacak. Onlara yardımcı olun’ diyor" sözlerini sarf etti.

ÖZEL’İN AÇIKLADIĞI BELGELERİ MURAT EMİR PAYLAŞTI

Özel'in Kocaeli'de gerçekleştirilen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde "Elimizde belgeleri var" diyerek açıkladığı otoyollar ve köprülerin özelleştirilmesine dair belgeleri, CHP Grup Başkanvekili Emir sosyal medya hesabından paylaştı.

Emir, paylaşımında, "Erdoğan, kendisi için ülkenin geleceğini satmaya hazırlanıyor!" ifadelerini kullandı.

Murat Emir, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Genel Başkanımız Özgür Özel’in açıkladığı belgeler!

Ulaştırma Bakanlığı, 17 Kasım’da tüm bölge müdürlüklerine bir yazı gönderiyor: “Otoyollarda yeni sözleşme yapacaksanız şu maddeyi ekleyin: özelleştirme olursa sözleşme kendiliğinden düşer, tazminat da isteyemezsiniz.”

İki gün sonra, 19 Kasım’da ikinci yazı gidiyor:

“Yabancı bir danışmanlık firması geliyor. 15 Temmuz Şehitler ve FSM köprülerini, otoyolları inceleyecek. Yardımcı olun.”

Bu iki yazı yan yana geldiğinde tablo açık!

▪️ Önce hukuki zemin hazırlanıyor ki kimse tazminat isteyemesin,

▪️ Sonra yabancı firma sahaya iniyor ve köprüleri, otoyolları, teknik altyapıyı tek tek inceliyor, drone çekimi yapılıyor, acil çıkış noktalarını görüntülüyor

▪️ Ve tüm bunlar kamuoyuna tek kelime söylenmeden yürütülüyor!

Bu özelleştirme öncesi işletilen klasik değerleme sürecidir, yani artık köprü ve otoyollar için alıcı aranıyor.

İki boğaz köprüsü ve otoyollarımız için her şey sessiz sedasız hazırlanmış.

Erdoğan, kendisi için ülkenin geleceğini satmaya hazırlanıyor!"