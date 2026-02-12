İstanbul Boğazı’ndaki iki köprü ile bazı otoyolların özelleştirileceği iddiaları siyasetin gündeminde. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’nun konuya ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, 2026 Orta Vadeli Program’daki (OVP) özelleştirme geliri hedefinin bu projelerle bağlantılı olmadığını savundu.

Şimşek, 2026 yılı için öngörülen gelirin, geçmiş yıllarda yapılan özelleştirmelerden kaynaklanan taksit ödemeleri ile 2026’da imzalanması planlanan sözleşmelerin peşinatlarından oluştuğunu bildirdi.

BİLGİ TALEPLERİNE YANIT VERİLMEDİ

Bakan Şimşek’in yanıtında, 2022-2025 yılları arasında gerçekleştirilen özelleştirmelerden elde edilen toplam gelir, satılan kamuya ait araç ve taşınmaz sayısı ile danışmanlık, denetim ve reklam harcamalarına ilişkin rakamsal bilgilere yer verilmedi. Cumhurbaşkanlığı’na ait uçak ve araç filosunun sayısı ile kamuya maliyetine ilişkin sorular da yanıtsız kaldı.

KARASU’DAN SERT TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, yaptığı açıklamada İstanbul’daki köprüler ile 7 otoyolun özelleştirilmesine yönelik planların netleştiğini öne sürdü. Söz konusu varlıkların yıllık gelirinin 600 milyon dolar olduğunu ifade eden Karasu, “600 milyon dolarlık geliri olan bir yer için 25 yıllık kazançtan vazgeçilmesi kabul edilemez” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2012 yılında aynı varlıklar için 7 milyar doların altındaki bir satışa karşı çıktığını hatırlatan Karasu, olası bir satışın kamu yararına aykırı olacağını savundu. Karasu, “Bu yanlışa sessiz kalmayacağız, milletin malını peşkeş çektirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.