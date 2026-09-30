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Konya, Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında oynanan anlamlı dostluk maçına ev sahipliği yaptı. Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki karşılaşmada tribünlerde Filistin'e destek veren ve İsrail'in zulmüne dikkat çeken mesajların yer aldığı pankartlar açıldı.

Tribünlerde, "İsrail, Filistin'de 1814 sporcuyu katletti", "Çocuklar uyurken sessiz kalınır, ölürken değil", "Gazetecilik suç değildir" ve "Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak" ifadelerinin bulunduğu pankartlar yer aldı.

REKLAM PANOLARINA 'İSRAİL TERÖR DEVLETİDİR' YAZILDI

Stadyumun reklam panolarına ise "İsrail Terör Devletidir", "Gazze’de en az 4000 çocuk ampüte edildi", "İsrail Terör Devletidir", "İsrail çocukların uçurtmalarını bile tehdit sayıyor", "Siyonizmin sonu geliyor" yazıları yansıtıldı.

10. DAKİKANIN 14. SANİYESİNDE OYUN DURDU

Karşılaşmada dikkat çeken anlardan biri ise 10. dakikanın 14. saniyesinde yaşandı. Oyun durdurulurken Konya Büyükşehir Stadyumu'nun ışıkları söndürüldü.

⏱️ Karşılaşmanın 10. dakika 14. saniyesinde futbolcular oyunu durdurdu.



🇵🇸🇹🇷 Bu özel sayının anlamı: 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'de hayatını kaybeden sporcuların sayısının 1014 olması... pic.twitter.com/nnaPAyIUg9 — TRT Spor (@trtspor) September 30, 2026

İsrail saldırılarında Filistin spor camiasından bugüne kadar hayatını kaybettiği belirtilen 1.014 kişi anıldı. Anma sırasında sahaya konfeti ve oyuncaklar atıldı.