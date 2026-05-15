Konya'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Tevfikiye Caddesi'ndeki kuyumcudan 11 Mayıs'ta iş yeri sahibini oyalayarak 2 tam altın çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen S.D. (19) yakalandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde 10 Mayıs'ta çekiciyle sanayiye götürülen otomobilden 25 gram altın, 4 çeyrek altın ve 1 gümüş tespih çalınması üzerine D.S. (21) gözaltına alındı.

Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Şehit Harun Yıldırım Sokak'ta park halindeki kamyonetten inşaat malzemesi çalınması üzerine E.B. (20), M.A.U. (23), İ.G. (21) ve K.B.K'yi (22) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.