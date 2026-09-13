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Kaynak: İHA

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Belenobası Mahallesi’nde evinden ayrılan zihinsel engelli Hatice Ç.’den (44) uzun süre haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre Hatice Ç., saat 15.00 sıralarında evinden ayrıldı. Yakınlarının kendisine ulaşamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbarın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri, JASAT ve JAK Timi ile AFAD ve AKUT ekipleri bölgeye sevk edildi. Havadan dron desteğiyle sürdürülen aramalarda Hatice Ç., kaybolduğu noktaya yaklaşık 500 metre mesafede bulundu.

Bitkin durumda bulunan kadın, ekiplerin olay yerindeki ilk sağlık kontrolünün ardından tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.