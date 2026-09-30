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Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında Konya'da oynanan özel dostluk karşılaşmasında anlamlı bir son yaşandı.

GOLLERİN TAMAMI İLK YARIDA GELDİ

Konyaspor karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Melih İbrahimoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Filistin Milli Takımı ise Mohammed Sandouqa'nın 12 ve 25. dakikalarda kaydettiği gollerle skoru 2-1'e getirdi.

Konyaspor'da Mostafa Mohamed, 28. dakikada fileleri havalandırarak skoru 2-2 yaptı ve ilk yarının sonucunu belirledi.

İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca karşılaşmada 2-2'lik eşitlik devam etti.

📢 "Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir"



🇹🇷🇵🇸 Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki dostluk maçında son düdük 89.59'da çaldı. pic.twitter.com/2DVbyLP3rK — AA SPOR (@aa_spor) September 30, 2026

89.59'DA OYUN DURDU

Karşılaşmanın 89.59'uncu dakikasında oyun durduruldu ve mücadele 90 dakika tamamlanmadan sona erdi.

Skorborda ise "Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir." mesajı yansıtıldı.

FİLİSTİNLİ OYUNCULARA ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ

Maçın ardından Konyasporlu futbolcular, soyunma odası tünelinin önünde koridor oluşturdu. Yeşil-beyazlı oyuncular, Filistin Milli Takımı futbolcularını tek tek tebrik ederek çiçek takdim etti.