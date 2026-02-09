Halkbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arslan, konut kredilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arslan, enflasyondaki gerileme ve para politikasındaki normalleşmenin konut finansmanı koşullarını olumlu etkilediğini belirterek, faiz oranlarında düşüş beklentisinin güçlendiğini ifade etti.

BDDK DÜZENLEMESİYLE YENİ İMKANLAR

BDDK’nın konut kredilerinde yaptığı düzenlemelere değinen Arslan, ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara yönelik desteklerin sürdüğünü söyledi.

Osman Arslan

İkinci ve üçüncü konut alımlarında bazı kısıtlamalar bulunduğunu hatırlatan Arslan, belirli yaştaki konutlar için finansman imkanının genişletilmesini ise olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

DEZENFLASYON SÜRECİ PİYASAYA YANSIYOR

Enflasyondaki düşüşün konut piyasasına da yansıdığını belirten Arslan, dezenflasyon programının beklentiler doğrultusunda ilerlediğini söyledi. Finansman maliyetlerinin azaldığına dikkat çeken Arslan, Merkez Bankası’nın olası faiz indirimlerinin bankalar aracılığıyla konut kredilerine yansıyacağını dile getirdi.

Konut kredilerinde aylık faiz oranlarının yüzde 2,5’in altına indiğini aktaran Arslan, yılın ikinci yarısından itibaren oranların yüzde 2 seviyelerine yaklaşabileceğini öngördü. Bu durumun, vatandaşların daha erişilebilir koşullarda konut sahibi olmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Halkbank’ın sürece aktif destek verdiğini belirten Arslan, konut geliştiricileriyle iş birliği içinde yeni kredi ve garanti paketleri hazırladıklarını söyledi.