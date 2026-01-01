Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Ümraniye'de korku dolu anlar - Resim : 1

Savrulan araç, takla atarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

