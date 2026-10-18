Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
MOTOSİKLET KONTROLDEN ÇIKTI
Kaza, Bayraktar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde yaşandı. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada motosiklette bulunan M.Z.A. (17) ile Mehmet Y. (21) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı