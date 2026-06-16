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Kaynak: İHA

Kaza, Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde bulunan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Lisesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yasin E. (21) yönetimindeki 16 PU 747 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar yaralı sürücünün yardımına koştu. Araçtan çıkarılan sürücü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada araçtaki sürücüyü, yol kenarında faaliyet gösteren köfte işletme sahibi ve çalışanları kurtardı.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.