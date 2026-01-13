Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ile şimdilerde Survivor’da yarışan kızı Dilan Çıtak bir süredir küs. İddialara göre Çıtak kahvaltı sırasında babası İbrahim Tatlıses’e kumanda fırlattı. Kumandanın “silah sayılması” nın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE ADLİYEYE GELDİ

tv100 haberine göre; Almanya turnesi kapsamında planlanan iki konserini ifade için ileri bir tarihe erteleyen ünlü şarkıcı, Bodrum Bitez Adliyesi’ne tekerlekli sandalye ile geldi.

KIZI DİLAN ÇITAK’TAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Adliyede verdiği ifadede kızı Dilan Çıtak’tan şikâyetçi olduğunu mahkeme huzurunda dile getiren Tatlıses, ifade işlemlerinin ardından Rusya’daki konseri için yola çıktı. Tatlıses daha önce şikayetini geri çekmişti.