YENİÇAĞ - Ahmet TAKAN / Sıcak Kulis

Toplantı, parti içi dengeleri yerinden oynatırken, ana muhalefet kulislerinde ağırlıklı olarak “Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’na karşı el yükseltti” yorumlarının yapılmasına yol açtı.

Hatırlanacağı üzere, Genel Başkan Özgür Özel, “Kürt sorunu”nun çözümü için demokratik zemin çağrısı yaparken, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu yapay zeka aracılığıyla gönderdiği mesajda "eşit vatandaşlık, bölgesel kardeşlik ve ortak refah" başlıklarından oluşan üç maddelik bir yol haritası sundu.

Özgür Özel’in DEM Partililerin gönlünü hoş eden konuşması CHP içinde özellikle Atatürkçü kanattan büyük tepkiler aldı. YENİÇAĞ Meclis muhabiri Fatih Erboz ile birlikte nabzını tuttuğumuz CHP kulislerindeki havayı şöyle özetleyebilirim;

CHP’de Özgür Özelci kanada göre , konferansın yapılmasını Ekrem İmamoğlu istedi. Toplantının ana teması “eşit yurttaşlık” olacaktı. Bunun için eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ekibi konferans için özellikle “Kürt sorunu” üzerine yazılar yazan Kürt kökenli akademisyenleri belirledi. Toplantının hazırlıkları tamamlanıp bittiğinde bu organizasyondan genel merkez yönetimi rahatsız oldu. Bunun üzerine, Özgür Özel, eşit yurttaşlık kavramından daha geniş perspektifte açılım sürecini hedefleyen ve CHP’nin açılım politikalarını daha açık bir şekilde ortaya koyan konuşma yaptı. Bu konuşma, parti kulislerinde, “Kürt sorunu” ile ilgili daha önce Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında Öcalan’a çağrı yapmasının ardından Özel’in grup toplantısında söylediklerinden daha ileri olarak “el yükseltiyorum” çıkışı olarak değerlendirildi.. Özel’in bu kadar geniş bir perspektifte konuşması partililer tarafından beklenmiyordu ve özellikle Ekrem İmamoğlu cephesinde rahatsızlık yarattı. Özel cephesi ise bunu hedefliyordu.

Parti içinde Özel’in konuşması “50 artı 1“ perspektifine oturtulurken, “Bu perspektifte geçen seçimlerde yaptıklarımızı ve sonuçlarını unutmamak gerekiyor” yorumlarını da beraberinde getirdi.

Öte yandan, mutlak butlan davasından olumlu sonuç bekleyen Kemal Kılıçdaroğlu cephesi beklemeye geçerken İstanbul’da düzenlenen konferans hakkında sessiz kalmayı tercih etti. Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde özel bir toplantıda yakın çevresine yaptığı değerlendirme sırasında, “AKP ile çalışmış ya da daha önce AKP ile birlikte yürümüş Kürt kökenli siyasetçi arkadaşlarla çalışmak doğru sonuçlar vermiyor” dediği ileri sürüldü. Kılçdaroğlu’nun içinden geçtiğimiz süreçte sosyalist partilerin temsilcileri ile fırsat buldukça görüştüğü belirtiliyor.