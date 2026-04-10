Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) tarafından yayımlanan kamuoyu araştırması, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşullarına ilişkin toplumdaki yaklaşımı ortaya koydu. Ankette katılımcılara, “Terörsüz Türkiye sürecinde Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşullarının iyileştirilmesini destekler misiniz?” sorusu yöneltildi.

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 73,4’ü “Hayır, desteklemem” yanıtını verdi. “Evet, desteklerim” diyenlerin oranı yüzde 19,3’te kalırken, yüzde 7,3’lük kesim ise fikri olmadığını ya da yanıt vermek istemediğini belirtti.

Siyasi parti seçmenlerine göre dağılımda ise en yüksek destek oranı DEM Parti seçmeninde görüldü. DEM Parti seçmeninin yüzde 92,3’ü iyileştirmeyi desteklediğini belirtirken, bu oran MHP seçmeninde yüzde 21,5, AK Parti seçmeninde yüzde 16,9, CHP seçmeninde yüzde 10,6 olarak ölçüldü.

İYİ Parti seçmeninde destek oranı yüzde 2,9’da kalırken, karşı çıkanların oranı yüzde 95,2 ile en yüksek seviyeye ulaştı. Ankette AK Parti seçmeninin yüzde 78,1’i, CHP seçmeninin yüzde 84,2’si, MHP seçmeninin ise yüzde 70,2’si iyileştirmeye karşı olduğunu ifade etti.