Kaynak: AA

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Bolivar Müzesi'nde konuşan Gustavo Petro, seçilmiş Cumhurbaşkanı Espriella'nın yemin törenini askeri bir garnizonda gerçekleştirme ısrarını eleştirdi.

Petro'nun konuşmasından önce, Cumhurbaşkanı Sarayı Casa de Narino'dan, Bolivar Müzesi'ne kadar sembolik bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Özgürlük Kahramanı Simon Bolivar'ın kılıcını askeri törenle müzeye teslim eden Petro,"Bolivar'ın kılıcı faşizmin değil, Cumhuriyetin, özgürlüklerin ve hakların hizmetinde olmalıdır. Bolivar'ın kılıcı cumhuriyeti korumak üzere burada sergilenmeli." dedi.

Cumhurbaşkanı Petro, Espriella'yı hedef alarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kolombiya'da hiçbir sivil makamın göreve başlama töreni için herhangi bir askeri garnizon veya tesis hazırlamasına izin vermiyorum. Ne Ordu, ne Deniz Kuvvetleri ne de Ulusal Polis, sivillerin göreve başlama törenleri için askeri tesislerde tek bir sandalye bile hazırlamamalı, tek bir alan dahi tahsis etmemelidir."

NE OLMUŞTU?

Seçimi az farkla iktidar partisinin adayı sol görüşlü Ivan Cepeda'nın önünde tamamlayan sağcı Espriella, 7 Ağustos'ta görevi Petro'dan devralacak.

Espriella, 7 Ağustos'taki yemin töreninin Cauca yönetim bölgesindeki Popayan kentinde bulunan bir askeri garnizonda yapılmasını talep ettiğini açıklamış ve hükümetin itirazına rağmen bu kararından vazgeçmeyeceğini defalarca dile getirmişti.