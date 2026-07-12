Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç, Türkiye ile Kanada arasındaki diplomatik ilişkilerin ivme kazandığı bir süreçte, yaklaşık 8 bin Türk vatandaşının ülkeden gönderilmek istendiğini yazdı. Çetingüleç, yazısında “Türkiye-Kanada ilişkilerinin gelişmeye başladığı bir dönemde 8 bin Türk Kanada’ya fazla geldi!
“Köle gibi çalıştırıldılar”: 8 bin Türk’ü 3 yıl sonra sınır dışı ediyorlar
Kanada hükümeti, deprem vizesi ile ülkeye gelen binlerce Türk vatandaşının oturma ve çalışma izinlerini uzatmama kararı aldı. Ankara ile Ottawa arasında serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin sürdüğü dönemde alınan bu karar, büyük tepki çekiyor.Kaynak: Haber Merkezi
Kanada 3 yıl boyunca köle gibi çalıştırdığı depremzedelerin oturma ve çalışma iznini uzatmadı. Türkler en geç bu yılın sonunda Kanada’dan ayrılmak zorunda. Peki, NATO zirvesi nedeniyle Türkiye’ye gelen Kanada Başbakanı Carney’in sıcak mesajlar verdiği, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması için çalışmaların başladığı bir dönemde Kanada 8 bin Türk’ü neden “yük” olarak gördü?” ifadelerini kullandı.
Kanada’nın 10 milyon kilometre kare ile yüzölçümü olarak dünyanın en büyük ikinci ülke olduğunu, öte yandan nüfusunun yalnızca 40 milyon olduğunu vurgulayan Çetingüleç, “Kanada, geri yollayacaksa bu Türkleri neden davet etti” sorusunu sordu.
Yaklaşık üç yıl önce gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli sarsıntıların ardından Kanada, afetzedelere kapılarını açarak 3 yıllık oturma ve çalışma hakkı tanımıştı. Bu kapsamda ülkeye kabul edilen 20 bin Türk vatandaşının yarıdan fazlası, 1500 ile 2500 Kanada doları arasında değişen yüksek barınma maliyetleri ve istihdam yetersizliği nedeniyle ilk aylarda geri dönmek zorunda kaldı.
Kalan 8 bini aşkın Türk genci ise en ağır işlerde çalışarak, vergilerini düzenli ödeyip toplumsal hayata uyum sağladı. Ancak Kanada yönetimi, Türkiye'de deprem konutlarının tamamlandığını öne sürerek bu kişilerin vize sürelerini uzatmama kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda, ilgili kişilerin en geç bu yılın sonuna kadar ülkeden ayrılması gerekiyor.
Geniş topraklara sahip olmasına rağmen sadece 40 milyon nüfusu bulunan Kanada'nın, 8 bin kişilik iş gücünü barındırmaktan kaçınması eleştirilere neden oldu. Yazar Çetingüleç, Çin ve Hindistan gibi yüzölçümü daha küçük ülkelerde 1 buçuk milyarı aşkın insanın yaşadığını vurguladı.
Öte yandan nüfus artışının getireceği yönetimsel planlamadan kaçınan Kanada hükümetinin, göçmenlere barınma veya iş desteği sağlamadığını; kendi çabalarıyla tutunan gençleri ise mağdur ettiğini belirtti. Kanada Türk Dernekleri Federasyonunun yasal yollara başvurmakta ve ses getiren eylemler organize etmekte yetersiz kaldığı ifade edilirken, Türk asıllı bir milletvekilinin sunduğu soru önergesinin de hükümet tarafından reddedildiği aktarıldı.
Gazeteci İrep Çakır'ın Kanadalı yetkililerden aldığı yanıtlar ise hükümetin konunun hassasiyetinden yeterince haberdar olmadığını ortaya koydu. Vize sürelerinin dolmasına az bir zaman kala, sivil toplum kuruluşlarının bu karara karşı daha etkin bir hak arayışı sürecine girmesi gerektiği vurgulanıyor.