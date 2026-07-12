“Köle gibi çalıştırıldılar”: 8 bin Türk’ü 3 yıl sonra sınır dışı ediyorlar

Kanada 3 yıl boyunca köle gibi çalıştırdığı depremzedelerin oturma ve çalışma iznini uzatmadı. Türkler en geç bu yılın sonunda Kanada’dan ayrılmak zorunda. Peki, NATO zirvesi nedeniyle Türkiye’ye gelen Kanada Başbakanı Carney’in sıcak mesajlar verdiği, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması için çalışmaların başladığı bir dönemde Kanada 8 bin Türk’ü neden “yük” olarak gördü?” ifadelerini kullandı.