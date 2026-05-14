Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Ankara’ya adeta çıkarma yaptı.

Koç ailesi, MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel ve İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi.



Rahmi Koç ve Ali Koç, gerçekleştirdikleri ziyarette, siyasileri Koç Topluluğu’nun 100. Yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe davet etti.

CHP tarafından yapılan paylaşımda, “Genel Başkanımız Özgür Özel, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve beraberindeki heyet ile Genel Merkezimizde bir araya geldi. Koç ailesi, Genel Başkanımızı, Koç Topluluğu’nun 100. Yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliğine davet etti. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İYİ Parti resmi sosyal medya hesabı ise İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’na yapılan ziyareti şu sözlerle duyurdu,

“Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu,

Genel Merkezimizde Sayın Rahmi Koç ve Sayın Ali Koç ile bir araya geldi.

Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz.”

MHP ise, Devlet Bahçeli’ye yapılan ziyareti, “Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali Y. Koç, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek Koç Topluluğu’nun 100. yılı münasebetiyle düzenlenecek etkinliğe ilişkin davetiyelerini takdim etmişlerdir. Nazik ziyaretleri ve davetleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ederiz” sözleriyle duyurdu.

BAHÇELİ’DEN KOÇ AİLESİNE ANLAMLI HEDİYE



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisini ziyaret eden Koç ailesine büyük çerçevede tarihi bir hediye taktim etti.

Verilen hediyede koca bir çerçeve içerisinde 1925 yılında bastırılan ve üzerinde bozkurt tasarımı bulunan Türkiye Cumhuriyeti banknotlarının yer aldığı görüldü.



ALİ KOÇ BAŞKANLIK DÖNEMİNDE MHP’Yİ ZİYARET ETMİŞTİ



Dönemin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 2024 yılında MHP lideri Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etmişti. Koç, ziyaretinde Bahçeli’ye Fenerbahçe forması hediye ederken, Devlet Bahçeli ise Ali Koç’a Türk bayrağı ve üç hilalin bulunduğu süs eşyasını hediye olarak vermişti.