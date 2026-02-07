Kocaeli’de yaşayan Murat ve Sibel Tekin çiftinin 1 yaşındaki oğulları Uras Ege Tekin, rutin kan tahlilleri sırasında Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi aldı. Aile, Dubai’de uygulanan özel DMD tedavisi için 120 milyon TL değerindeki tedaviye destek kampanyası başlattı. Kampanya, 15 Ekim 2025’te Kocaeli Valiliği onayıyla duyuruldu ve 5 Şubat’ta başarıyla tamamlandı.

Toplanan destekleri kutlamak için aile, sosyal medya üzerinden çağrı yaparak İzmit’teki Milli İrade Meydanı’nda bir araya geldi. Kalabalık, Uras Ege için gökyüzüne renkli balonlar bırakarak sevgi ve dayanışma mesajı verdi. Kampanya, hem DMD hastalarına farkındalık yaratmayı hem de tedaviye destek olmayı hedefledi.

'ARTIK BİTTİ BU İŞ'

Kampanyayı zor şartlarda yürüttüklerini söyleyen Sibel Tekin, “Evladımın ilaca kavuşacağına artık inanıyorum. Bu saatten sonra ‘Artık bu iş bitti’ dedim. Ama gerçeklik algım tamamen gitmişti bu süreçte. Sesim kısıldı kusura bakmayın, 2 gündür bu duygusallıktan ağlamaya başladık ama bizim için yeni bir hayat başlayacak. O geride kalan karanlık, tedavinin olmadığı günler çok zordu bizim için. Mücadele etmek daha kolaydı o karanlık günlerde. Bir umudumuz vardı, o umut için mücadele ettik. Şu an çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Uras Ege’ye sarılırken daha rahat sarılabiliyorum, gözlerinin içine daha rahat bakabiliyorum bir anne olarak. Bir annenin çaresizliği, bir babanın çaresizliği gerçekten çok ağır. Diğer evlatlar da inşallah en yakın zamanda ilaçlarını bulsunlar, çok isterim. Ama benim evladım belki Türkiye'deki en erken yaşta ilaca kavuşan ilk çocuk olacak. Belki bir done teşkil edecek, diğer çocuklara da umut olacak bu anlamda” dedi.

TÜRKİYE’İN DÖRT BİR YANINDAN GELDİLER

Sibel Tekin’in konuşmasının devamında, “Kalabalıkta Kocaeli’nden vardı ama ben İstanbul’dan, Ankara’dan gelen gönüllülerimizi gördüm. Gerçekten bu kampanya sürecinde tanıştığım aileler vardı. Uras Ege için gönülden bağ kurmuş, bugün bu mutluluğu yaşamaya gelmişler. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.