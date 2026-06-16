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Kocaeli'nin Kandıra ilçesi sahilinde geçtiğimiz yıl yaşanan deniz kazasının ardından kurtarılarak güvenli limana çekilen kuru yük gemisinin, borç ve cezaların ödenmesi amacıyla satılması için hukuki süreç başlatıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kandıra açıklarında karaya oturan ve yürütülen çalışmaların ardından 16 Kasım 2025 tarihinde Kefken Adası yakınlarındaki güvenli bölgeye demirlenen Tanzanya bandıralı, 81 metre uzunluğa sahip "RAPID" isimli kuru yük gemisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Edinilen bilgilere göre, geminin bağlı olduğu sigorta şirketi hasar tespit ve yasal yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra süreçten çekilme kararı aldı. Gemi armatörünün de gemiyi tamamen terk etmesi üzerine resmi makamlar harekete geçti.

Geminin sahipsiz kalmasıyla birlikte Kefken Liman Başkanlığı, yasal mevzuatlar doğrultusunda geminin geleceğini belirlemek üzere hukuki adımları attı. Geminin Tanzanya bayrağı taşıması sebebiyle, liman başkanlığı tarafından ilgili ülkenin resmi makamlarına yazılı bir başvuru yapıldı. Gönderilen yazıda, geminin icra yoluyla satışa çıkarılması ve bu satıştan elde edilecek kazanç ile kamuya olan borçların ve cezaların tahsil edilmesi talep edildi. Tanzanya makamlarından gelen olumlu yanıtın ardından geminin resmi satış prosedürleri ve işlemleri yürütülmeye başlandı.

Kefken Adası açıklarında demirli halde bekleyen ve gövdesinin bir bölümü su altında kalmış olan dev kuru yük gemisinin, yapılan teknik incelemeler neticesinde çevre ve deniz temizliği açısından herhangi bir risk teşkil etmediği rapor edildi.

Geçtiğimiz yıl 18 Eylül'de meydana gelen olayda, "RAPID" isimli gemi kıyıya doğru sürüklenerek karaya oturmuştu. Bölgede başlatılan kurtarma operasyonunda, gemide mahsur kalan 6'sı Ukrayna ve 1'i İran vatandaşı olmak üzere toplam 7 kişilik mürettebat, helikopter yardımıyla yara almadan tahliye edilmişti.