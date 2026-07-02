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Kaynak: Haber Merkezi

Çin'in Shanxi eyaletinde yüksek katlı binaların çatılarına kurulan yüksek basınçlı sisleme sistemleri, sıcak hava dalgalarına karşı geliştirilen uygulamalar arasında dikkat çekiyor.

Kentlerde betonlaşmanın neden olduğu "kentsel ısı adası etkisini" azaltmayı hedefleyen sistem, havaya mikro boyutlu su damlacıkları püskürterek bulunduğu bölgedeki sıcaklığın düşmesine yardımcı oluyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.

SICAKLIĞI 5 İLA 8 DERECE DÜŞÜREBİLDİĞİ BELİRTİLİYOR

Sistem, havaya püskürtülen mikro düzeydeki su damlacıklarının buharlaşırken ortamdaki ısıyı emmesi prensibiyle çalışıyor.

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre teknoloji, özellikle dış ortam sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı dönemlerde devreye girerek bulunduğu bölgede hava ve yüzey sıcaklığını 5 ila 8 derece arasında düşürebiliyor.

Mikro boyuttaki damlacıklar çok kısa sürede buharlaştığı için yolları, araçları veya yayaları ıslatmadan serinlik hissi oluşturduğu ifade ediliyor.

BUHARLAŞMALI SOĞUTMA PRENSİBİ KULLANILIYOR

Uzmanlar, sistemin insan vücudunun terleyerek serinlemesine benzer şekilde buharlaşmalı soğutma prensibiyle çalıştığını belirtiyor.

Bu yöntem sayesinde havadaki ısı enerjisinin bir kısmı suyun buharlaşması sırasında emiliyor ve bulunduğu alanda sıcaklık hissedilir şekilde azalabiliyor.

SADECE GÖKDELENLERDE KULLANILMIYOR

Çin'de uygulama yalnızca yüksek katlı binalarla sınırlı değil.

Yetkililer, yapay sis sistemlerinin birçok büyük şehirdeki parklar, meydanlar, yoğun yaya caddeleri ve otobüs duraklarında da kullanılmaya başlandığını belirtiyor.

Sistemin, yoğun nüfuslu şehirlerde dış mekanların daha yaşanabilir hale getirilmesi ve aşırı sıcakların etkisinin azaltılması amacıyla yaygınlaştırıldığı ifade ediliyor.

ENERJİ TASARRUFU SAĞLADIĞI ÖNE SÜRÜLÜYOR

Sisleme sistemi; su, pompalar ve yüksek basınçlı nozullar kullanılarak çalıştığı için geleneksel dış mekân soğutma sistemlerine göre daha düşük enerji tüketebileceği belirtiliyor.

Bu yönüyle şehirlerin karbon ayak izinin azaltılmasına da katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

SU TÜKETİMİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Sistem sosyal medyada ilgi görürken, bazı çevre mühendisleri ve iklim uzmanları su tüketimi konusunda temkinli olunması gerektiğini savunuyor.

Uzmanlar, kuraklık riski bulunan bölgelerde bu tür uygulamaların uzun vadeli etkilerinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Çinli mühendisler ise püskürtülen damlacıkların mikro boyutta olması nedeniyle saniyeler içinde buharlaştığını ve sistemin sanıldığından çok daha az su tükettiğini belirtiyor.